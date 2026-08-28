Mario Pergolini se metió en uno de los temas que generó fuertes repercusiones durante los últimos días: la supuesta interna entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, relacionada con el manejo de la carrera de la cantante y las ganancias obtenidas a lo largo de los años.

Aunque inicialmente prefirió mantenerse al margen, el conductor terminó dando su mirada durante una entrevista con Desayuno Americano y remarcó que se trata de una situación sensible.

“Nunca he hablado de los hijos de los otros y no me gusta cuando lo hacen de los míos, pero es un tema delicado. He hecho chistes al aire, pero es un tema delicado”, comenzó diciendo Pergolini.

MARIO PERGOLINI HABLÓ DEL CONFLICTO ENTRE TINI Y ALEJANDRO STOESSEL

Consultado específicamente por la situación que atravesaría Tini Stoessel con su padre, Pergolini evitó tomar partido y puso el foco en el vínculo familiar.

“Me da pena por el hijo, como cualquier relación padre-hijo, estas situaciones familiares no son cómodas para nadie”, expresó.

Luego, el conductor manifestó su deseo de que puedan superar las diferencias: “Ojalá lo puedan resolver, porque, viste, es feo, si es como dicen, y tampoco lo sabemos, es incómodo no hablarte con tus padres”.

De esta manera, Pergolini fue cauteloso frente a las versiones que circulan sobre la familia Stoessel y dejó en claro que desconoce qué ocurrió realmente puertas adentro.

El papá de Tini Stoessel salió a responderle a Nik, por el mensaje contra su hija y Rodrigo de Paul. Fuente: Web

QUÉ DIJO MARIO PERGOLINI SOBRE LA CARRERA DE SU HIJA VALENTINA

La conversación también derivó en la experiencia personal de Pergolini como padre de Valentina Pergolini, quien desarrolla su propia carrera vinculada a la actuación y la música.

En ese sentido, el conductor aseguró que nunca utilizó su trayectoria ni sus contactos dentro del ambiente para conseguirle oportunidades laborales.

“Pueden creerlo o no, pero la verdad que toda la carrera se la arma ella. Yo jamás llamé a nadie para hacer algo, entró a Despertar de Primavera, antes hizo producción, estudia, está preparada y la verdad que su carrera la va llevando ella”, explicó.

Valentina y Mario Pergolini. Fotos: captura de pantalla de X

Ante la consulta sobre un posible “acomodo”, Pergolini respondió sin vueltas: “La verdad que no, y el que diga lo contrario miente”.

Finalmente, destacó la independencia con la que su hija maneja sus proyectos profesionales: “Valentina se ha convertido en una mujer que lleva adelante sus cosas, con temperamento, seriamente. La verdad que hablar más de eso me parece que es opinar de más”.