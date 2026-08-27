Mario Pergolini protagonizó un divertido momento en Otro día perdido al referirse a la inesperada participación de su hija Valentina Pergolini en Popstars, el reality musical que regresó a la pantalla de Telefe.

Todo comenzó mientras el conductor y sus compañeros analizaban el conflicto que involucra a Tini Stoessel y su familia. En medio de la charla sobre la exposición de los artistas y los contratos dentro de la industria musical, Pergolini reconoció que estaba atrapado por el tema.

“Estoy siguiendo la historia, es tremenda. No quiero entrar, pero le entro”, comentó entre risas. Fue entonces cuando aprovechó la situación para revelar que en los últimos días también tuvo que lidiar con la exposición mediática dentro de su propia familia.

EL RECLAMO DE MARIO PERGOLINI A SU HIJA VALENTINA

El conductor contó que Valentina decidió presentarse al casting de Popstars sin anticiparle sus planes, algo que lo tomó completamente por sorpresa.

“Justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en un reality y va y se presenta”, lanzó Mario, haciendo referencia a la decisión de la joven de probar suerte en el programa de Telefe.

Sin embargo, el detalle que más llamó su atención fue que su hija no le hubiera contado previamente lo que estaba por hacer. Con su habitual ironía, reprodujo el reclamo que le hizo.

Valentina y Mario Pergolini. Fotos: captura de pantalla de X

Valentina Pergolini. Foto: Instagram

Valentina Pergolini. Foto: Instagram

“Le dije: ‘Mi amor, mi vida, mi cielo, con lo que papá cuidó todo esto, no lo hagas’, y ‘¿no te pareció que me deberías haber contado?’”, recordó.

Evelyn Botto rápidamente sumó otro dato que volvió todavía más particular la situación: “Y en otro canal. Y en la contra”.

Así, Pergolini se mostró sorprendido por la decisión de Valentina, especialmente porque Popstars se emite por Telefe y compite en la misma franja con Otro día perdido.

CÓMO FUE LA AUDICIÓN DE VALENTINA PERGOLINI EN POPSTARS

Valentina Pergolini, de 20 años, fue una de las jóvenes que llegaron al casting presencial realizado en Parque Roca después de superar una primera instancia virtual. Allí recibió el número 2274 y tuvo apenas 30 segundos para demostrar su talento frente a los coaches.

Para su presentación eligió cantar a capela “...Baby One More Time”, de Britney Spears, con la intención de conseguir un lugar en las siguientes etapas de la competencia.

Antes de subir al escenario, Valentina habló sobre las sensaciones que atravesaba durante la audición. “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó.

Finalmente llegó la definición. Cuando Nico Vázquez anunció los números de las participantes seleccionadas, apareció el 2274: Valentina había conseguido superar el filtro y avanzar en Popstars.

De esta manera, la hija de Mario Pergolini dio un importante paso en el reality y comenzó a construir su propio camino artístico, aunque antes tuvo que enfrentar el divertido reclamo de su padre por haberse enterado prácticamente junto con el público.