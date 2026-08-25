Con el número 2274 colgado del cuello y un clásico de Britney Spears como carta de presentación, Valentina Pergolini se presentó en el casting de Popstars, el reality de canto que regresó a la televisión.

La joven, de 20 años, es la hija menor del conductor y productor Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán y, al igual que el resto de las participantes, debió atravesar una exigente instancia presencial para intentar quedar en competencia.

Valentina llegó al Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, junto a las miles de jóvenes que buscaban convertirse en una de las nuevas figuras de Popstars. Después de seis meses de selección virtual, alrededor de 3.000 aspirantes accedieron a esta etapa presencial.

Valentina Pergolini is the new Valeria Gastaldi https://t.co/imNKPk3267 pic.twitter.com/GR7o6QfoMF — Leilape (@_leilape) August 25, 2026

Para su audición eligió “...Baby One More Time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears. La prueba consistió en una presentación a capella de apenas 30 segundos, el mismo formato que enfrentaron las demás participantes que llegaron hasta esa instancia.

La elección resultó suficiente para convencer al jurado y Valentina Pergolini pasó el corte. El momento se conoció cuando el conductor del programa, Nicolás Vázquez, comenzó a anunciar los números de las participantes que continuaban en el proceso y entre ellos apareció el 2274.

“Estoy súper contenta”: qué dijo Valentina antes de su audición

Antes de conocer el resultado del casting, Valentina habló con las cámaras de Popstars mientras esperaba su turno junto al resto de las participantes.

La joven se mostró entusiasmada por la experiencia y destacó el clima que encontró en el estadio.

“Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta”.

Durante su participación, además, no hizo referencia a su apellido ni buscó diferenciarse del resto de las concursantes. Su presentación estuvo centrada en su faceta artística y en la posibilidad de avanzar en el reality por sus propios méritos.

El paso por Popstars representa, además, un nuevo capítulo en un recorrido artístico que Valentina comenzó a construir mucho antes de llegar al programa.

La carrera artística de Valentina Pergolini

Aunque es conocida por ser la hija de Mario Pergolini, Valentina viene desarrollando desde hace años un camino propio dentro de las artes escénicas. Su primer trabajo profesional en el circuito comercial llegó luego de superar una serie de audiciones abiertas para Despertar de Primavera (Spring Awakening), el musical dirigido por Fernando Dente que tuvo su temporada en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

En la obra, basada en el texto de Frank Wedekind, interpretó a Anna. La producción aborda temas vinculados con la adolescencia, la sexualidad, el aborto y la violencia familiar a partir de una historia ambientada en la Alemania del siglo XIX.

Valentina Pergolini. Foto: Instagram

Valentina había contado anteriormente que se trataba de un proyecto que conocía desde hacía tiempo y que siempre había querido integrar. Cuando se abrió la convocatoria, decidió presentarse y atravesó las distintas instancias de selección hasta conseguir el papel.

“La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y no puedo creer que se me haya dado de esta manera”.

Además de actuar, la joven estudia la Licenciatura en Artes Escénicas y también tuvo experiencia detrás del escenario. Antes de dedicarse de lleno a la actuación participó en la producción de proyectos como Rent y El Principito, también vinculados al trabajo de Fernando Dente.

“Siempre va a tener que ver con todo esto. Si no es estar arriba del escenario, es del lado de la producción”, había explicado sobre su vínculo con el mundo artístico.

El apoyo de Mario Pergolini

Durante el proceso de audiciones que atravesó para Despertar de Primavera, Mario Pergolini acompañó a su hija, aunque Valentina destacó que lo hizo desde un lugar personal y no como una vía para conseguir oportunidades.

Cuando ella avanzaba en las distintas etapas pero todavía no recibía una confirmación definitiva, el conductor le dio un consejo que la ayudó a atravesar la incertidumbre.

“A partir de acá ya no importa si seguís pasando, vos tenés que estar orgullosa de hasta dónde estás llegando”.

Finalmente, cuando Valentina logró quedar en la obra y su padre la vio sobre el escenario, Pergolini se mostró emocionado por el logro de su hija.

Ahora, con su participación en Popstars, Valentina vuelve a enfrentarse a un proceso de selección en el que deberá demostrar sus condiciones como cantante y artista.

Valentina Pergolini. Foto: Instagram

Una historia propia lejos de la exposición de su padre

La exposición mediática de su padre también fue un tema que Valentina abordó al hablar sobre su propio recorrido. Según explicó, su familia mantuvo durante años un perfil bajo respecto de su vida personal y artística.

“Mi familia siempre fue re perfil bajo, entonces no se sabía nada de mí hasta ahora, entonces tengo mucha libertad en crear mi propio camino”.

Esa búsqueda parece continuar ahora en Popstars. Con 20 años, una formación vinculada a las artes escénicas y experiencia tanto arriba como detrás del escenario, Valentina Pergolini consiguió superar su primera prueba en el reality de Telefe.

Su elección de Britney Spears, la breve audición a capella y el número 2274 fueron su carta de presentación. Ahora deberá atravesar las próximas instancias del programa para intentar convertirse en una de las nuevas integrantes de la generación de Popstars.