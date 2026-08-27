Mercedes Oviedo fue una de las invitadas de Almorzando con Juana y, durante la charla con Juana Viale, recordó el incómodo momento que atravesó meses atrás: cuando quedó en el centro de las especulaciones sentimentales que rodearon a Nico Vázquez y su separación de Gimena Accardi, después de una extensa relación.

Oviedo es compañera de Vázquez en Rocky desde el inicio de la obra. Tras la ruptura del actor con Accardi, comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se veía a los protagonistas bailando y compartiendo momentos de mucha complicidad.

Dichas imágenes despertaron todo tipo de rumores y rápidamente la actriz fue señalada como una posible “amante” de Vázquez. A un año de aquel episodio, Mercedes recordó el mal momento que atravesó en ese entonces.

Mercedes Oviedo recordó el escándalo que la vinculó con Nico Vázquez (Foto: Instagram @meroviedo)

EL DESCARGO DE MERCEDES OVIEDO POR LAS FALSAS ACUSACIONES

Durante la emisión de Almorzando con Juana, la conductora le leyó una pregunta enviada por un espectador, quien quiso saber cómo había vivido aquella etapa mientras se encontraba trabajando en una obra tan importante como Rocky.

“Siempre tuve un perfil muy bajo, no la pasé bien, pero como era mentira... pasó”, expresó la actriz, visiblemente incómoda al recordar el episodio.

Mercedes Oviedo recordó el escándalo que la vinculó con Nico Vázquez (Video: Almorzando con Juana)

“A mí fue algo que me salpicó, los verdaderos protagonistas... no me quiero ni imaginar porque no está bueno”, insistió la actriz quien, en ese entonces, recibió todo tipo de comentario negativo en redes sociales por parte de fanáticos de la pareja que habían formado Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Por entonces, Vázquez todavía no había confirmado públicamente su relación con Dai Fernández, su otra compañera de Rocky y actual pareja. En medio de ese contexto, Oviedo quedó involuntariamente en el centro de una serie de especulaciones que terminaron repercutiendo en su vida personal.

Mercedes Oviedo, junto al elenco de "Rocky" (Foto: Instagram @meroviedo)

Por otro lado, Mercedes aseguró: “No es algo que me agrade exponer mi vida, ni hablar de lo que soy yo puertas para adentro o mi familia. De hecho, no me muestro mucho, de casa al trabajo. Soy muy celosa de mi vida privada”. Ante sus palabras, Juana Viale empatizó con la situación y aportó una reflexión desde su propia experiencia con la exposición pública: “Cuando uno tiene que salir a aclarar hasta las mentiras, entrás en un delirio”.