Durante la visita de Marcelo Tinelli a los estudios de Luzu TVMarcelo Tinelli a los estudios de Luzu TV, Momi Giardina aprovechó la presencia del conductor para ponerlo contra las cuerdas y recordar, varios años después, la breve e intensa historia de amor que compartieron durante la época de ShowMatch.

Si bien en aquel entonces fueron muy pocos los detalles que trascendieron sobre el vínculo entre Momi y Marcelo, la bailarina decidió hablar del tema sin filtros y sorprendió al empresario con sus preguntas.

La humorista tomó la iniciativa y fue directo al punto al consultarle por el final de la relación, lo que dejó al conductor sin palabras.“¿Quién dejó a quién? ¿Vos me dejaste a mí, Marce? ¿O yo a vos?”, disparó.

Momi Giardina acorraló a Marcelo Tinelli (Captura: Luzu TV)

MOMI GIARDINA ACORRALÓ A MARCELO TINELLI EN VIVO

Sorprendido por la interpelación, Marcelo Tinelli intentó devolverle la pregunta, mientras Momi Giardina recordó que, después de aquel romance, el trato entre ambos “medio que se esfumó”. La situación generó risas entre los presentes y dejó en evidencia la confianza con la que ambos pudieron abordar aquel episodio.

Momi Giardina acorraló a Marcelo Tinelli (Video: Nadie dice nada)

Pero el momento más picante llegó cuando Momi apuntó directamente al hermetismo que había rodeado el romance y le reclamó al conductor: “¿Por qué no me querías reconocer, Negri? Contalo, ¡dale! No pasa nada”. Lejos de esquivar la pregunta, Tinelli respondió con una contundente defensa.

“Te reconocí siempre, mi vida”, contestó el conductor. Cabe recordar que en 2024 la propia Giardina había decidido romper el silencio sobre aquel vínculo y contar cómo lo había vivido en primera persona. “Me enamoré. Yo me sentía la novia de él”, dijo la bailarina en ese entonces.