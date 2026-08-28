El escándalo que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de la polémica reacción de la expareja ante la presencia de periodistas en las inmediaciones de la casa del productor.

Luego de que el productor diera que hablar por haberle arrojado piedras desde su vivienda contra una guardia periodística que se encontraba en la vía pública, Mariana también expresó su enojo en redes sociales, donde calificó a los medios de “nefastos”.

La situación generó una fuerte reacción de Yanina Latorre, quien se refirió al episodio y cuestionó sin filtros el accionar de los padres de la cantante: “Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, disparó Yanina al analizar lo ocurrido, en el programa que conduce en El Observador 107.9.

Foto: Captura de video de X (@@MundoFamososOk)

La conductora también defendió la presencia de los periodistas en la vía pública y marcó la diferencia entre realizar una cobertura periodística y meterse en una propiedad privada: “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”, sostuvo.

En medio de su descargo, la conductora aseguró que los padres de Tini históricamente habrían intentado establecer límites sobre lo que se decía públicamente acerca de la cantante: “Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”, afirmó Yanina.

Foto: Web

La periodista fue todavía más lejos y aseguró que las recientes actitudes públicas de los padres de Tini estarían dejando al descubierto aspectos desconocidos de su personalidad: “Esto que están haciendo los Stoessel los está empezando a graficar”, lanzó.

Finalmente, Yanina vinculó directamente las polémicas reacciones de Alejandro y Mariana con el conflicto que mantienen actualmente con su hija y lanzó una durísima interpretación sobre el distanciamiento familiar: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”, sentenció.

Yanina Latorre: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.

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EL ENTORNO DE TINI STOESSEL CONTÓ CÓMO ESTÁ LA CANTANTE EN MEDIO DEL ESCÁNDALO FAMILIAR

El conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, continúa generando repercusiones y nuevas versiones. En medio de la fuerte exposición que atraviesa la familia, Yanina Latorre contó que habló con personas muy cercanas a la cantante para conocer cómo se encuentra emocionalmente.

Al aire de Sálvese Quien Pueda, la conductora explicó que intentó acercarse a Tini para conocer su postura, pero recibió una contundente respuesta de parte de su entorno: “Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición. Pregunté si quería hablar y me dijeron ‘no va a hablar’”, relató Yanina.

Incluso, la conductora contó que intentó saber si la artista estaría dispuesta a brindar su versión de manera privada: “Yo le dije ‘¿no quiere hablar en off?’, porque hablé con alguien cercano, una de sus amigas, y me insistió ‘Tini no quiere hablar’, y yo lo respeto”, explicó.

Tini Stoessel tomó una drástica decisión sobre Futttura (foto de Instagram)

La fuente cercana a Tini que consultó Yanina Latorre le dio detalles sobre el momento personal que atraviesa la cantante y aseguró que, pese al dolor por la situación familiar, hay un cambio positivo en su vida: “Es un proceso muy doloroso para ella”, le transmitieron. Y agregaron: “Todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista, pero ahora se siente libre, hace lo que quiere, proyecta, y eso la tiene en una versión superlinda y sana”.

Según esta persona de su círculo íntimo, Tini estaría convencida de que la situación familiar finalmente podrá solucionarse: “Ella está convencida de que todo se va a acomodar”, cerró.