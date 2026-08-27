En medio del fuerte escándalo familiar que atraviesa Tini Stoessel, la cantante tomó una decisión que llamó especialmente la atención y que tendrá impacto directo en su próximo show.

Según reveló Gustavo Méndez como primicia exclusiva en el programa de streaming Somos Love, Tini modificó el repertorio que venía preparando y decidió sacar dos canciones de su setlist: “Pa”, uno de los temas más personales que le dedicó a su papá, Alejandro Stoessel, y “Ángel”, la canción en la que apunta directamente contra Marcelo Tinelli.

“Es menester hablar de la situación de Tini Stoessel, pero en este programa hablamos de música, de la industria del entretenimiento y tengo una primicia exclusiva”, anticipó el periodista durante el programa.

Alejandro Stoessel defendió a su hija.

Y luego dio a conocer la inesperada modificación que realizó la artista: “En el ensayo de ayer, Tini Stoessel repasó Un mechón de pelo, su disco más introspectivo, y les confirmo que Tini Stoessel quitó del setlist esos dos temas”, reveló.

“Primicia exclusiva, retiró la canción que le dedicaba a su papá después de haber tenido un grave problema de salud en aquel 2022 que obviamente tuvo que reprogramar los cinco hipódromos”, agregó.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

La decisión cobra una dimensión especial teniendo en cuenta el conflicto que actualmente atraviesa la familia Stoessel y la auditoría que Tini habría solicitado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que la modificación del repertorio esté directamente relacionada con el conflicto familiar: “Quitó también la canción Ángel, donde va al hueso en contra de Marcelo Hugo Tinelli y lo que tuvo que pasar”, cerró.

De esta manera, Tini habría decidido modificar dos de las canciones más cargadas de significado personal de su último disco, justamente en un momento particularmente sensible de su vida.

Gustavo Méndez: “Tini Stoessel quitó del setlist de su show dos temas: ‘Pá’ y ‘Ángel’”.

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ASÍ FUE LA TENSA CHARLA DE YANINA LATORRE CON LA MAMÁ DE TINI STOESSEL: “MIRÁ, REINA, YO NO SOY TRAIDORA”

Yanina Latorre reveló un inesperado capítulo del escándalo que rodea a Tini Stoessel y su familia. La conductora contó qué pasó después del incómodo momento que vivió en Sálvese Quen Pueda cuando Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, la llamó mientras ella se encontraba en vivo.

En su programa radial de El Observador 107.9, Yanina relató cómo se produjo el contacto y aseguró que no mantenía comunicación con Mariana desde hace unos años: “Yo sé exactamente que desde 2024 que no cruzaba un mensaje con Mariana”, comenzó explicando, antes de detallar el insólito episodio que se produjo durante la transmisión.

Yanina contó que atendió porque estaba al aire y creyó que podía tratarse de una conversación normal: “Pónganse en mi lugar, los que hacemos televisión. Vos estás al aire, tocando un tema. Cuando me llamó, atendí”.

Foto: Captura de video de X (@@MundoFamososOk)

Además, explicó por qué jamás imaginó que la conversación pudiera escucharse públicamente: “Yo tengo una cucaracha puesta del lado derecho y tengo el micrófono del lado izquierdo. Yo no me podía poner el teléfono del lado derecho porque no la iba a escuchar”, explicó. y añadió: “Yo sinceramente nunca me imaginé que la voz de ella iba a salir al aire. Porque, de hecho, en el piso nadie se dio cuenta”.

Según relató Yanina, apenas atendió le aclaró a Mariana que se encontraba transmitiendo en vivo: “Le dije primero que estoy al aire. ‘¿Vos querés salir al aire?’. Y ella me dice: ‘Ay, no’”, contó.

La presentadora aseguró que percibió a Mariana particularmente afectada por toda la situación: “La voz de ella no era de caliente. Yo la sentí abatida. Yo la sentí triste”.

Tini Stoessel y su mamá Mariana Muzlera.

Pero el episodio no terminó con el corte. Mientras Yanina continuaba en vivo, Mariana le escribió por mensaje: “Cuando yo le corto, me escribe ella, mientras yo estaba al aire. No le iba a exponer. Y me pone: ‘Me sacaste al aire’”, contó.

Fue entonces cuando Yanina respondió y negó haber tenido intención de exponerla deliberadamente: “Le dije: ‘Mirá, reina. No, yo no soy traidora. Yo estoy trabajando. Estoy al aire, hablando de vos y de tu hija’”, relató.

“Cuando yo le corto, me escribe ella, mientras yo estaba al aire. No le iba a exponer. Y me pone: ‘Me sacaste al aire’”.

“Ella está en Miami, no tenía idea. Bueno, yo creo que no tenía idea. Estaba pasada totalmente. No me llamó ayer, nada. Ni me volvió a escribir. Tuvimos ese cruce”, agregó.

“A ver, lo único que me interesaba es que ya le quede claro que no es que la quise exponer y buscar mier...”, cerró, dejando en claro su postura.