La historia de Silvina Luna volvió a sacudir al país con un testimonio tan crudo como estremecedor. Soledad Rodríguez, una de las amigas más cercanas de la modelo, decidió contar públicamente cómo fueron los últimos días de la joven y el relato es desgarrador.

La confesión salió a la luz en Sería Increíble (Olga), donde Soledad recordó el profundo deterioro que sufrió Silvina en sus últimos meses de vida: “Silvina era una chica que era una belleza extremadamente increíble y así y todo, no sentía que era suficiente. Es una locura. Es horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca quisimos contar. Fue muy, muy duro”, expresó, visiblemente conmovida.

Pero lo más impactante llegó después, cuando describió las intervenciones médicas que atravesaba la modelo: “Había días que le ponían el respirador y estaba dos semanas así, después se lo sacaban, y ella estaba consciente de toda esa situación, sabiendo que era cuestión de días, quizás”.

Foto: Captura (Olga) Por: Fabiana Lopez

El origen de ese sufrimiento, según su entorno, se remonta a la intervención estética que Silvina se realizó con Aníbal Lotocki, tras la cual comenzaron los primeros síntomas: “A los pocos meses, le empezó a escribir al médico diciendo ‘me arde, me duele’. Y ahí arrancó el padecimiento”, relató Rodríguez.

Con el paso del tiempo, ese dolor se transformó en un calvario que, según su amiga, se extendió durante años: “En el documental se va a mostrar la historia completa de lo que pasó Silvina, que realmente fue una tortura”.

A pesar de todo, la modelo intentó transformar su experiencia en un mensaje de conciencia: “Ella quería alertar, que la gente tenga más herramientas e información a la hora de decidir, porque estás poniendo en riesgo tu vida”, cerró la amiga de Silvina, a flor de piel.

Foto: Instagram (@silvinalunaoficial)

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ESTREMECEDOR RELATO DE FERNANDO BURLANDO SOBRE LA AUTOPSIA DE SILVINA LUNA: “TENÍA ADOQUINES EN EL CUERPO”

Fernando Burlando volvió a generar conmoción con un fuerte y crudo testimonio sobre la autopsia de Silvina Luna. En una nota que dio a El Diario de Mariana, el abogado relató con lujo de detalles lo que vio al presenciar el procedimiento y describió un escenario tan impactante como doloroso, que dejó en shock a todos en el estudio.

“Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”, lanzó Burlando, sin filtros. Y fue aún más contundente al explicar las consecuencias que ese material le provocaba en el cuerpo: “Uno de esos adoquines directamente estaba generando una presión en el nervio siático. Eso es algo imposible, es imposible convivir con algo así”.

Tras escuchar al abogado, Guido Záffora recordó una charla íntima que tuvo con Silvina poco antes de su última internación: “Yo comí con Silvina una semana antes. Ella me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía”, reveló, mientras el estudio quedaba en silencio.

Foto: Captura (América)

En otro pasaje estremecedor, Burlando relató una escena que aún lo conmueve: “Silvina te mostraba las piernas. Yo se lo toqué en vivo, no sabía lo que era. Eran piedras. Piedras que tenía Silvina. Es cemento”.

El letrado explicó con crudeza cómo ese material había sido inyectado en su cuerpo: “Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos”, remarcó. Y sumó un detalle escalofriante: “En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo”.

Fernando Burlando: “Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”.

Visiblemente movilizado, el entrevistado insistió una y otra vez en una frase que resume el drama que vivía Silvina Luna:“Es imposible vivir. Es imposible vivir con el dolor”.