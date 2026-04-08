A casi dos años de la muerte de Silvina Luna, su historia volverá a cobrar vida en la pantalla con un proyecto que ella misma soñó. La confirmación llegó de la mano de Netflix, que incluyó el documental entre sus próximos estrenos y generó una fuerte expectativa.

La producción, titulada Perfecta: La voz de Silvina Luna, se estrenará a mediados de 2027 y promete mostrar una faceta completamente distinta de la actriz: íntima, cruda y sin filtros.

“PERFECTA: LA VOZ DE SILVINA LUNA”: EL DOCUMENTAL MÁS PERSONAL

El proyecto comenzó a tomar forma antes de su fallecimiento en agosto de 2023, con la participación activa de la propia Silvina. Según se conoció, dejó registrado material exclusivo durante su tratamiento, incluyendo videos que enviaba a familiares y amigos, además de reflexiones que quería que se conocieran públicamente.

El periodista Ángel de Brito, quien participó del documental, había adelantado que este trabajo era un deseo profundo de la modelo: una manera de contar su verdad y dejar testimonio de lo que atravesó.

Salió a la luz el informe preliminar de la autopsia a Silvina Luna y arrojó resultados escalofriantes (Foto: Instagram)

En la misma línea, el panelista Damián Rojo dio más detalles sobre el enfoque de la serie. “Si esperan ver a la Silvina de los brillos, va a haber algo, pero no es el espíritu. Esto lo manejó ella. Quería dejar registro y vamos a ver imágenes que nunca se vieron”, explicó en televisión.

TESTIMONIOS QUE REABREN UNA HISTORIA DOLOROSA

El documental también contará con la palabra de su círculo más cercano. Entre ellos, Flor de la V, quien confesó lo difícil que fue volver sobre los últimos momentos de la actriz.

“Me costó mucho. Fui quien dio la noticia de su muerte y quedé muy mal. Recordar todo lo que pasó y cómo la fui viendo con su enfermedad me llevó otra vez a ese lugar”, expresó con emoción.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal también anticipó el impacto que tendrá el contenido: “Silvina grabó sus propias imágenes. Hablan su hermano, sus amigas… es impresionante. Me emocioné hasta las lágrimas”.