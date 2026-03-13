En mayo de 2023, Silvina Luna visitó LAM y protagonizó una de las entrevistas más íntimas y conmovedoras de su vida.

Meses después, el 31 de agosto, la modelo y actriz rosarina murió a los 43 años, víctima de las complicaciones derivadas de la mala praxis del médico Aníbal Lotocki.

Con el recuerdo siempre presente, Ángel de Brito volvió a hablar de aquel encuentro televisivo y reveló lo difícil que fue para él realizar esa nota.

Así Ángel de Brito recordó su última entrevista con Silvina Luna

Así Ángel de Brito recordó su última entrevista con Silvina Luna

“El único día que yo vi una especie de brillo en tus ojos fue el día de la muerte de Silvina Luna. ¿Cómo viviste eso?”, le preguntó Fefe Bongiorno al conductor en El Ejército de la Mañana, el programa que se emite en Bondi Live.

Ángel no dudó en sincerarse sobre lo que sintió en aquel momento. “El día de la entrevista fue muy difícil porque sentí que se estaba muriendo”, confesó.

Salió a la luz el informe preliminar de la autopsia a Silvina Luna y arrojó resultados escalofriantes (Foto: Instagram)

Luego explicó por qué esa sensación lo marcó tanto: “Lo vi en ella porque la conocía desde que salió de Gran Hermano. Sabía cómo era su energía, su forma de hablar, los chistes que hacíamos. Y ese día estaba… no quiero decir entregada, pero ya no podía salir y no se daba cuenta tampoco. Me costó mucho esa nota”.

Para el conductor también fue muy duro comunicar su fallecimiento meses después. “Me bajaron los 20 años que convivimos. El verano anterior habíamos estado en Punta del Este, teníamos muy buena relación con Silvina”, recordó.

De Brito también reveló que conocía detalles de la situación que Luna atravesaba y que no siempre hacía públicos.

“Yo sabía muchas cosas que ella no estaba contando y me sorprendió porque las contó, como su deseo de ser mamá, el de no morirse y seguir viviendo”, expresó Ángel.

Finalmente, el periodista destacó la fortaleza con la que la modelo enfrentó su enfermedad: “Sabía el día a día, que fue muy cruel para ella, físicamente y psicológicamente, porque ella quería vivir hasta el último día”.