El trailer de la película documental de Silvina Luna generó expectativas en las redes sociales, y cuando todo parecía encaminado para que en breve se convierta en un éxito en el streaming, ahora Fernando Burlando pide que se replantee el enfoque.

“Están tratando de entender cuál era el mensaje de Silvina de exponer toda esta tristísima problemática”, aseguró el abogado de la modelo fallecida en referencia a los guionistas y productores que trabajan para Netflix.

En declaraciones a Lape Club Social, el letrado admitió que “por una cuestión de tiempos es probable que el documental no se exponga este año”.

El trailer del documental de Silvina Luna

Aunque aclaró: “No creo que tengan que reformular mucho porque los contenidos ya están realizados. Ya está reeditado”.

El rol de Aníbal Lotocki en el documental de Silvina Luna

En cuanto al juicio contra Aníbal Lotocki, el médico a quien le imputan responsabilidad en el deterioro de la salud de Luna que derivó en la muerte, Burlando precisó que sólo “van a dejar las partes prioritarias” porque “está más enfocado a la idea de Silvina”.

Aníbal Lotocki fue condenado por dañar la salud de Silvina Luna.

“Todo aquello que tiene que ver con su triste final, quién fue su mano ejecutora, quién está en la cárcel por las lesiones y posiblemente el homicidio, como tratamos de investigar en una causa abierta, también están registrados”, continuó.

Ahí enfatizó: “Es cierto que seguro se haya acotado esa parte judicial, que no es que se abuse, pero a la gente le gusta todo lo que es materia de juicio”.

Al final, Fernando Burlando precisó que Perfecta: La voz de Silvina Luna se podrá ver en 2027, ya que desde Netflix pretenden hacer una buena campaña de difusión previo al estreno.