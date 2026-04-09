Netflix sorprendió al anunciar la llegada de “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, una película documental que promete conmover a la Argentina.

El film, dirigido por Nico Petrich y producido por Pampa Films junto a Studio23, reconstruye la vida y la batalla final de la modelo y actriz que marcó a toda una generación.

La historia se cuenta desde un lugar único: Silvina Luna grabó material inédito con la intención de que el mundo escuchara su verdad.

El documental, que estará disponible en la plataforma en 2027, recorre sus últimos años y muestra, desde la intimidad, la lucha que enfrentó contra los mandatos sociales, la violencia estética y las consecuencias de una cirugía que cambió su vida para siempre.

Un testimonio crudo y necesario

La película no solo repasa la meteórica carrera de Silvina Luna, sino que también expone su batalla médica, judicial y cultural. El relato se apoya en imágenes y videos personales, muchos de ellos grabados por la propia Silvina, quien buscó dejar un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella quería mostrar todo lo que le estaba pasando y que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, contó Ezequiel Luna, su hermano, sobre el deseo de la modelo de visibilizar su experiencia.

La lucha contra la violencia estética

El documental pone el foco en el drama que vivió Silvina tras someterse a una cirugía estética que terminó causándole un daño irreversible. Su caso se convirtió en un símbolo de la pelea contra la violencia estética y los mandatos sociales que afectan a miles de personas.

A través de su historia, la película busca abrir el debate sobre los riesgos de las intervenciones estéticas y la presión social sobre los cuerpos, mostrando el lado más humano y vulnerable de una figura que, pese a todo, nunca dejó de luchar.

Cuándo se estrena y quiénes están detrás del proyecto

“Perfecta: La voz de Silvina Luna” llegará a Netflix en 2027. El documental cuenta con la dirección de Nico Petrich y la producción de Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. La realización está a cargo de Pampa Films, con Studio23 como productora asociada.

La película promete ser un homenaje y, al mismo tiempo, un llamado de atención sobre los peligros de la violencia estética y la importancia de escuchar las historias reales detrás de los íconos mediáticos.