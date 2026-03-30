En medio del fuerte impacto que generaron las recientes declaraciones de Lucas Pertossi, Fernando Burlando volvió a pronunciarse con una postura tajante y sin concesiones. El abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa no ocultó su indignación y apuntó directamente contra el accionar de los rugbiers condenados.

“El pedido de perdón o las disculpas se pueden hacer por fuera del proceso”, comenzó el letrado, marcando distancia de cualquier intento de reinterpretación de lo ocurrido. En esa línea, fue aún más duro al analizar el comportamiento de los imputados: “Lo que pude constatar desde el inicio del proceso hasta hoy es una gran carencia de valores humanos de parte de todos”, sostuvo en Tarde o Temprano en la pantalla del eltrece.

Para Fernando Burlando, el paso del tiempo no hizo más que evidenciar la falta de voluntad de los acusados para asumir responsabilidades. “Desde que asesinaron a Fernando hasta la fecha pasaron años. ¿Sabés la cantidad de oportunidades que tuvieron para declarar? Tanto en la instrucción como durante el juicio oral”, remarcó con énfasis.

FERNANDO BURLANDO, CATEGÓRICO CONTRA LUCAS PERTOSSI

Lejos de moderar su postura, el abogado fue contundente al referirse a la responsabilidad de Lucas Pertossi en el crimen. “Esto es una elección, ellos eligieron igual que como mataron a Fernando Báez Sosa”, lanzó, en declaraciones televisivas.

Además, rechazó cualquier versión que intente minimizar lo ocurrido y se apoyó en las pruebas del expediente: “Hay prueba fílmica que dice lo contrario. La remera de él también está en los momentos iniciales cuando están castigando a Fernando”, explicó.

En ese sentido, detalló el rol que, según su mirada, tuvo Pertossi durante el ataque: “Después castiga a Tomás cuando se le quiere tirar encima a Fernando para que no le peguen más. Esa es la verdad del relato y hay testigos que dicen esto”, afirmó.

Lucas Pertossi con Mauro Szeta.

Con esa reconstrucción, Fernando Burlando fue aún más allá y dejó clara su postura sobre la condena: “Para mí este chico tendría que estar condenado a prisión perpetua”, sentenció.

INDIGNACIÓN POR LA ACTITUD POSTERIOR AL CRIMEN

Finalmente, el abogado hizo foco en lo ocurrido después del asesinato, un punto que, según él, refleja la gravedad del accionar de los condenados. “En la hamburguesería se cagaron de risa y minutos antes habían matado”, expresó, visiblemente indignado.

Y cerró con una frase que resume el dolor y el impacto del caso: “A Fernando lo mataron y arruinaron a una infinidad de gente”.