La causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa sumó un nuevo capítulo este martes: la defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el crimen ocurrido en Villa Gesell en 2020, presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que se anule la condena de 15 años de prisión.

El recurso fue presentado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación, quien argumentó que durante el juicio “no se garantizó el derecho a defensa” de su cliente. Según el escrito, Pertossi sufrió una “indefensión manifiesta” por parte de su anterior abogado, Hugo Tomei, y no contó con una estrategia diferenciada que contemplara su rol específico en el ataque.

Caso Báez Sosa: buscan anular el fallo contra Pertossi (Fotos: capturas TN)

Nolfi sostuvo que los tribunales debieron intervenir para asegurar una “asistencia técnica efectiva y autónoma”, ya que Pertossi fue representado por el mismo abogado que los condenados a perpetua. Para la defensa, esto impidió resaltar que la situación de Pertossi era distinta a la de quienes recibieron la pena máxima.

CASO FERNANDO BÁEZ SOSA: CÓMO SON LOS 7 ARGUMENTOS QUE LA DEFENSA DE LUCAS PERTOSSI PRESENTÓ EN LA CORTE SUPREMA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Además, el abogado afirmó que, por consejo de su anterior defensor, Pertossi no pudo dar una “versión fiel y completa de los hechos”, lo que restringió su derecho de defensa. También advirtió que no hubo “evidencia fáctica” en su contra: no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o manos, y no se comprobó contacto físico con Fernando Báez Sosa antes, durante ni después del ataque.

Para Nolfi, el rol de Pertossi fue “secundario y periférico”, limitado a filmar la situación y a un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal”. Incluso, sostiene que las cámaras muestran que se retiró del lugar antes de que terminara la agresión, lo que implicaría una “desvinculación temporal y espacial” respecto al crimen.

LAS SIETE RAZONES QUE PRESENTÓ LA DEFENSA DE LUCAS PERTOSSI ANTE LA CORTE SUPREMA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En el escrito presentado ante la Corte, la defensa de Pertossi enumeró siete fundamentos técnicos para pedir la nulidad de la condena:

1. Defecto grave de razonamiento: por modificar la secuencia lógica del dolo en el fallo.

2. Versión fáctica divergente: creación de un relato de los hechos que no coincide con las pruebas.

3. Afectación a la unidad lógica: incoherencias en el razonamiento de los jueces.

4. Falta de garantías en la imputación: irregularidades en las audiencias y declaraciones iniciales.

Los acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa (Foto: captura eltrece)

5. Violación de imparcialidad y congruencia: vicios detectados desde la etapa de instrucción.

6. Imprecisión del hecho: falta de claridad sobre qué conducta específica se le juzgaba.

7. Violación del principio de congruencia: discrepancia entre lo que se acusó y lo que finalmente se sentenció.

Qué busca la defensa de Pertossi con este recurso:

Con este planteo, la defensa intenta que la Corte Suprema revise el fallo y ordene un nuevo juicio, bajo el argumento de que Pertossi no tuvo la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y que su participación en el crimen fue distinta a la de los otros condenados.

