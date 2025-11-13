A casi seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la vida de los ocho rugbiers condenados sigue marcada por la rutina carcelaria y las consecuencias de uno de los crímenes que más conmocionaron a la Argentina.

En las últimas semanas, el caso de Máximo Thomsen volvió a estar en el centro de la escena. El joven, que hoy tiene 25 años, fue aislado del resto de los presos en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero. La decisión se tomó el 12 de octubre, después de que protagonizara una pelea con otro interno.

A pesar de estar apartado, Thomsen sigue participando en talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos dentro del penal.

SE SUPO CÓMO VIVEN LOS RUGBIERS CONDENADOS EN LA CÁRCEL

Los ocho jóvenes que tenían entre 18 y 21 años al momento del crimen cumplen sus condenas en la misma cárcel bonaerense, aunque no todos comparten pabellón ni actividades.

Máximo Thomsen y los rugbiers (Fotos: capturas eltrece)

Ciro Pertossi : Hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi, fue condenado a prisión perpetua. Está en Melchor Romero, pero en otro pabellón. Mantiene la rutina general: salidas al patio y visitas semanales.

Luciano Pertossi : También recibió perpetua. Hoy tiene 23 años y se encuentra aislado, ya que habría intentado quitarse la vida, aunque su familia lo negó.

Enzo Comelli : Cumple perpetua y participa de actividades colectivas, sobre todo recreativas y deportivas.

Matías Benicelli : Otro de los cinco condenados a perpetua. Se suma a las clases y talleres en el penal.

Blas Cinalli : Fue uno de los tres que recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios. Lleva adelante la rutina común de la alcaidía, con talleres, recreación y educación física.

Ayrton Viollaz : También condenado a 15 años. Participa de talleres educativos y recreativos.

Lucas Pertossi: Es el mayor del grupo, con 26 años, y recibió 15 años de prisión. Según contó su papá, se anotó en la carrera de abogacía y hace talleres de cocina y huerta en la cárcel.

SE ESTRENÓ LA SERIE DOCUMENTAL SOBRE EL CASO DE FERNANDO BÁEZ SOSA: “50 SEGUNDOS”

El próximo jueves 13 de noviembre llega a Netflix la serie “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula. El documental reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió al país en el verano de 2020, con testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

Máximo Thomsen y la familia de Fernando Báez Sosa (Fotos: capturas eltrece)

La producción repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron desde la plataforma en sus redes sociales.

