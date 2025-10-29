Netflix anunció que el 13 de noviembre estrenará 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, el documental que pone el foco en el asesinato del joven en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020. La producción promete reconstruir uno de los hechos policiales más conmocionantes de los últimos años en la Argentina y repasar el proceso judicial que mantuvo en vilo a todo el país.

El caso de Fernando marcó un antes y un después cuando en la madrugada del 18 de enero de 2020, un grupo de rugbiers atacó a Fernando a la salida del boliche Le Brique. El brutal episodio, registrado por cámaras y testigos, desató una ola de indignación y movilizaciones en reclamo de justicia.

La serie documental de Netflix recorre los momentos clave del caso: desde el ataque en Villa Gesell, el dolor de la familia Báez Sosa, el juicio a los acusados y el debate social sobre la violencia y la discriminación. El relato incluye testimonios, imágenes inéditas y el seguimiento de la cobertura mediática que acompañó cada etapa del proceso.

CÓMO ES EL DOCUMENTAL DE NETFLIX QUE REPASA EL TRÁGICO CASO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

El crimen de Fernando no solo sacudió a la opinión pública, sino que también generó un fuerte debate sobre el rol de la Justicia, el accionar policial y la responsabilidad social frente a la violencia juvenil. El documental apunta a reflejar ese impacto y a mantener viva la memoria de la víctima.

El asesinato de Fernando Báez Sosa se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia y la discriminación. Las marchas, los homenajes y el pedido de justicia se multiplicaron en todo el país, con la familia de Fernando al frente del reclamo.

El documental de Netflix llega en un momento en el que la sociedad argentina sigue exigiendo respuestas y reflexionando sobre las causas profundas de hechos como el que terminó con la vida de Fernando. La producción busca aportar una mirada profunda y sensible sobre un caso que aún duele y moviliza.

