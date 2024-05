La entrevista que Máximo Thomsen le dio a Rolando Barbano en TN dejó mucha tela para cortar, y un experto en comunicación no verbal desentrañó los enigmas de lo que el condenado por la muerte de Fernando Báez Sosa no dijo en palabras: “El llanto es completamente genuino”.

“Cuando habla muestra las manos. Hace una suerte de gestos ilustradores. Cuando estamos mintiendo, las manos desaparecen del marco, del campo visual. Es muy notable que Máximo muestra las manos. Entonces, en general y sin entrar a lo específico, está diciendo la verdad”, afirmó Hugo Lescano ante Carolina Amoroso.

Luego, el perito comentó: “Una emoción preponderante durante todo su discurso es la culpa, mirando abajo a un costado. Máximo hace una mirada, un microsegundo, que cuando hablan de su madre, y él hace este gesto y vuelve la mirada. (…) Se siente culpable”.

“Cuando comienza la nota, van a ver ustedes las manos de Máximo colocadas entre las piernas, tapando su zona púbica, que es una gestualidad común cuando nos sentimos vulnerables”, explicó.

LA TREMENDA MENTIRA QUE HABRÍA DICHO MÁXIMO THOMSEN EN LA ENTREVISTA

En un momento del reportaje, Thomsen aseguró que habían planeado salir a “divertirse” con su grupo de amigos, pero al mismo tiempo lo negó con la cabeza y Lescano fue categórico

“Podríamos inferir, no sólo que Máximo no está diciendo la verdad, sino que muy probablemente ellos hayan tenido cierta planificación, no digo para salir a matar, pero sí para hacer algo que no estaba completamente ligado a la diversión”, enfatizó.

“Thomsen, no tengan la menor duda, de que se acuerda perfectamente de lo que hizo. Pero en este reportaje le pareció oportuno, seguramente aconsejado por los abogados, decir que no se acordaba y sacar la lengua en ese instante”, cerró Hugo Lescano sobre Máximo Thomsen.