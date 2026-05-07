Gladys Florimonte volvió a demostrar, involuntariamente, por qué es una de las humoristas más queridas de la televisión argentina. La actriz participó de Pasapalabra y terminó protagonizando un blooper que hizo explotar de risa a todos en el estudio.

El insólito momento ocurrió durante una de las preguntas rápidas del ciclo de Telefe, cuando Iván de Pineda le hizo una consulta que parecía imposible de fallar.

La desopilante respuesta de Gladys Florimonte en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos (captura de Telefe)

La pregunta súper fácil que Gladys Florimonte respondió mal en Pasapalabra

“¿Qué gas es vital para los seres humanos, Gladys? ¿GNC, oxígeno o nitrógeno?”, preguntó el conductor.

Sin dudarlo, Florimonte respondió: “El GNC”.

La reacción fue inmediata y el estudio estalló de risa. Incluso sus propios compañeros se desconcentraron y no pudieron continuar correctamente el juego por las carcajadas.

“¡No!”, lanzó entre risas Iván de Pineda al escuchar la respuesta de la humorista.

Sergio Gonal, desde el equipo contrario, agregó con humor: “Un auto a gas, hay que entenderla, para ella es fundamental”.

Luego, Gustavo Conti sumó: “La vieja es maravillosa, es una genia”.

Para cerrar el momento, Iván de Pineda remató con ironía: “Home run”, en referencia a que Gladys Florimonte “sacó la pelota de la cancha” con su inesperada respuesta.