Los nervios pueden jugar una mala pasada, incluso cuando la respuesta parece obvia. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Lola Latorre durante su participación en Pasapalabra.

La hija de Yanina Latorre participó del ciclo que conduce Iván de Pineda por Telefe, junto a sus compañeros del programa de streaming Rumis (entre ellos Julieta Poggio, “La Tía” Sebi y Lizardo Ponce) y dio que hablar con su equivocación.

Fue en “El Rosco”, uno de los juegos más importantes del programa, donde quedó en evidencia que la rapidez mental es clave, y donde Lola protagonizó un blooper que rápidamente se volvió viral.

A la joven le tocó enfrentarse cara a cara con Lizardo para definir quién se quedaba con el premio. Sin embargo, en una de las primeras preguntas cometió un error que la descolocó por completo.

“Contiene la letra Q: natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o de su capital”, leyó De Pineda. Convencida, Lola respondió sin dudar: “Neuquenino”, atinó a decir. Pero apenas terminó de decirlo se dio cuenta del error.

“¡No, neuquino!”, exclamó de inmediato, llevándose las manos a la cara al notar el blooper. Su reacción desató la risa generalizada en el estudio. “Era la más fácil, ay no”, cerró Latorre, algo sonrojada por el momento.

LA REACCIÓN DE EVA BARGIELA CUANDO YANINA LATORRE DIJO QUE SU HIJA CASI SE PONE DE NOVIA CON GIANLUCA SIMEONE

Lo que comenzó como una nota más a Eva Bargiela, quien está esperando a su primer hijo junto a Gianluca Simeone, terminó en una inesperada confesión de Yanina Latorre en vivo.

“Lo quiero mucho a Gianluca. ¿Sabés que casi es novio de Lola?”, atinó a decir la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que la pareja de la modelo estuvo cerca de formalizar con su hija Lola Latorre, años atrás.

“¿En serio?“, se la escuchó decir a Eva, sorprendida. Y Yanina cerró, entre risas: ”Sí, cuando eran chicos gustaban uno del otro. Mirá si yo hubiera sido la suegra de Gianluca. Igual, estoy feliz con el novio de Lola, así que vos sé muy feliz con tu novio".