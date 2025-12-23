Este martes, Yanina Latorre llegó a su último día en LAM tras 10 años como ladera de Ángel de Brito, y se largó a llorar ante las palabras de su esposo e hijos, que recordaron su paso por el programa que la convirtió en un ícono del chimento.
“¿Cómo estás, Yani?”, le preguntó De Brito, y ella contestó: “Emocionada”. “Estoy emocionada. Lo vine sintiendo todo el año, porque se iba a dar de forma natural. Pero una cosa es decir ‘Bueno, es el último año, es el último año, empecé a conducir’”, comenzó diciendo la panelista, ante la mirada de su familia.
Sin embargo, sus siguientes palabras fueron cargadas de emoción y lágrimas: “Lo dije todo el día: ‘LAM es mi vida’. Y esto para mí no es un trabajo porque yo acá lo di todo: con vos crecí, aprendí, involucré a mi familia, laburé como una bestia”, enumeró a pura lágrima.
LA FAMILIA DE YANINA LATORRE LA ACOMPAÑÓ EN SU DESPEDIDA DE LAM
A sus palabras se le sumaron las opiniones de Diego, Dieguito y Lola, que alabaron a la panelista. “Te amo y te voy a acompañar siempre en todos tus proyectos. Cuando se cierra algo, se abren otros proyectos y yo sé que te angustia y estás triste, pero es lindo ver todo tu recorrido y como cambiaste, así que te felicito. Estoy contenta y orgullosa de vos”, dijo Lola.
“A Yanina la veo conmovida por todas las emociones que vivió durante tantos años. Y yo la admiro porque siempre veo como se informa, como indaga, cómo habla y siempre hago esa reflexión y pienso, para mí, ‘ojalá cada uno de nosotros le dedicáramos el 20 por ciento de lo que hace ella’”, señaló Diego Latorre.
“Le gusta mucho el laburo porque el periodismo es una vocación, y si bien ni ella ni yo estudiamos, sentís como un deber. Y ella consiguió algo que está al alcance de muy pocos y es que no solamente ella busca a la fuente, sino que la fuente la busca a ella y eso es impactante”, cerró el ex futoblista. Fiel a su estilo, Dieguito solo atinó a decir que “ama” a su madre.
