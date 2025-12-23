Este martes, Yanina Latorre llegó a su último día en LAM tras 10 años como ladera de Ángel de Brito, y se largó a llorar ante las palabras de su esposo e hijos, que recordaron su paso por el programa que la convirtió en un ícono del chimento.

“¿Cómo estás, Yani?”, le preguntó De Brito, y ella contestó: “Emocionada”. “Estoy emocionada. Lo vine sintiendo todo el año, porque se iba a dar de forma natural. Pero una cosa es decir ‘Bueno, es el último año, es el último año, empecé a conducir’”, comenzó diciendo la panelista, ante la mirada de su familia.

Sin embargo, sus siguientes palabras fueron cargadas de emoción y lágrimas: “Lo dije todo el día: ‘LAM es mi vida’. Y esto para mí no es un trabajo porque yo acá lo di todo: con vos crecí, aprendí, involucré a mi familia, laburé como una bestia”, enumeró a pura lágrima.

Yanina Latorre se quebró en su despedida de LAM (Foto: captura América TV)

LA FAMILIA DE YANINA LATORRE LA ACOMPAÑÓ EN SU DESPEDIDA DE LAM

A sus palabras se le sumaron las opiniones de Diego, Dieguito y Lola, que alabaron a la panelista. “Te amo y te voy a acompañar siempre en todos tus proyectos. Cuando se cierra algo, se abren otros proyectos y yo sé que te angustia y estás triste, pero es lindo ver todo tu recorrido y como cambiaste, así que te felicito. Estoy contenta y orgullosa de vos”, dijo Lola.

“A Yanina la veo conmovida por todas las emociones que vivió durante tantos años. Y yo la admiro porque siempre veo como se informa, como indaga, cómo habla y siempre hago esa reflexión y pienso, para mí, ‘ojalá cada uno de nosotros le dedicáramos el 20 por ciento de lo que hace ella’”, señaló Diego Latorre.

Foto: captura América TV

“Le gusta mucho el laburo porque el periodismo es una vocación, y si bien ni ella ni yo estudiamos, sentís como un deber. Y ella consiguió algo que está al alcance de muy pocos y es que no solamente ella busca a la fuente, sino que la fuente la busca a ella y eso es impactante”, cerró el ex futoblista. Fiel a su estilo, Dieguito solo atinó a decir que “ama” a su madre.

