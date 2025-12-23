El próximo 23 de diciembre, Yanina Latorre se despedirá oficialmente de LAM. En los días previos a su salida, la panelista se mostró visiblemente movilizada por dejar el ciclo, tras casi una década como una de las “angelitas” más destacadas y cercanas a Ángel de Brito.

Un día antes de la despedida formal, Yanina rompió en llanto en vivo y explicó con profunda emoción el motivo de su angustia. “Es difícil. No me imagino la vida sin LAM”, confesó, con la voz quebrada.

Más allá de su salida del programa, Latorre enfocará sus energías en SQP, su ciclo en América, continuará con su trabajo en radio y analiza nuevos proyectos que aún no fueron oficializados.

El desconsuelo de Yanina Latorre en LAM: el motivo de su llanto en vivo (captura de América Tv)

Yanina Latorre se va de LAM y la tristeza es total

Ángel de Brito: -Mañana va a ser el programa número 2330. Habrás hecho más de 2000.

Yanina Latorre: -300 días de vacaciones no tuve.

Ángel: -Mañana va a ser la despedida formal de Yanina. Vamos a tener varias sorpresas. Fefe me pidió que te haga un mano a mano.

Yanina: -Hago lo que vos quieras.

Denise Dumas: -Yo te preparé un musical.

Yanina: -Me encantaría.

Ángel: -¿Cómo estás?

Yanina: -Estoy empezando a sufrir.

Ángel: -¿Estás sufriendo? ¿Por qué?

Yanina: -Ay, no me hagas llorar. Es difícil.

La Barby: -No te vayas, Yanina, si vas a sufrir. Hacelo por tu cuerpo.

Yanina: -Son 10 años. No me imagino la vida sin LAM.

Ángel: -Pero podés volver cuando quieras. Uy, lo que va a ser mañana… complicado. Mejor llorá mañana.

