Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre, fue protagonista de un momento desopilante este miércoles en la radio. Invitada a la columna “Problemas de millonarios” del programa Vuelta y media en Urbana Play, la influencer se animó a compartir al aire un dilema muy particular que la tiene a maltraer: no puede encontrar su perfume de cabecera y eso la tiene en crisis.

“Me divierte mucho su sección chicos, estoy como loca”, lanzó Lola apenas la recibieron Sebastián Wainraich y el equipo.

Su participación no pasó desapercibida: fue la primera vez que una figura pública se animó a contar su “problema de millonaria” en el ciclo.

Sebastián Wainraich habló en radio con Lola Latorre. Foto: captura Urbana Play

Lola Latorre en los Martín Fierro de Streaming.

Cuál es el “problema de millonaria” de Lola Latorre

“Últimamente estoy un poco perdida porque no sé qué hacer con el temita de que no encuentro mi perfume”, confesó Lola al aire.

La marca francesa que fabricaba su perfume de edición limitada dejó de producirlo y ahí empezó el problema: “Era de parfam parfam, francés, y ya no existe más”, explicó.

Lola Latorre en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

“La gente ya no me reconoce más por mi olor, como que no tengo olor y es muy duro”, se sinceró. Y fue más allá: “Cuando la gente me saluda, antes capaz yo entraba a un lugar y ‘ay, pero qué rico perfume’, y ahora no es más esto y eso me duele en el alma”.

“Vengo probando, voy a las marcas, me compro uno, lo uso un tiempo, me deja de gustar”, relató. Incluso admitió que le gustan algunas notas, como la vainilla, pero no logra dar con el producto perfecto.



