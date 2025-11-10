Algunos días atrás, Lola Latorre se recibió de abogada y festejó con Diego, Yanina y su hermano Dieguito el título recibido, aunque en las últimas horas tuvo que salir a aclarar que solo se convirtió en abogada y no en “doctora” como afirmó en una entrevista.

En un evento, la joven le dijo a un cronista que la felicitó por haberse recibido de abogada: “Doctora, sí, estoy muy contenta”. El comentario quedó como una aclaración, por lo que muchos usuarios de redes sociales le prodigaron una catarata de comentarios negativos.

Yanina Latorre con su mamá y su hija Lola, recién graduada (Foto: Instagram/@yanilatorre).

“Con permiso que llegó la doctora”, dice Lola en el video que subió a sus redes para contrarrestar estos comentarios. “A mí me mata cómo se toman estas cosas tan en serio. Les juro que los amo, chicos, los adoro, los adoro. ¿Ustedes se piensan que yo no sé que soy abogada y no soy doctora?”, agrega.

Leé más:

Lola Latorre recibió su diploma de abogada y Yanina compartió su emoción en redes

LOLA LATORRE SALIÓ A ACLARAR QUE NO ES DOCTORA SINO ABOGADA TRAS LOS ATAQUES EN REDES SOCIALES

“Chicos, yo ya sé que… O sea, estudié seis años de mi vida para saber qué soy. Tipo, mi título dice ‘abogada’, ya lo sé”, explicó, antes de razonar qué quiso decir. “La palabra doctor es una palabra que se usa habitualmente en situaciones de ámbito de derecho, entre fiscales, entre abogados, entre jueces, en tribunales, en el Congreso”, señaló.

Foto: Instagram

“Es una palabra que viene tipo de una tradición, una costumbre jurídica, judicial, como quieran ve… llamarle. Yo sé que está mal dicho, que yo no soy ‘doctora’, porque no lo estoy diciendo como título académico, que soy doctora. Para eso, obvio que necesito un doctorado. Chicos, fui seis años a la facultad y les prometo que no pagué el título”, agregó.

“Lo dije como una humorada. Me estaban diciendo ‘Lola, felicitaciones, te recibiste’. Me estaban haciendo un par de notas de ‘Lola sos abogada’, y yo dije ‘soy doctora’. Yo soy muy cómica, eso es lo que pasa”, explicó y aseguró, desde ahora se considera a sí misma “la doctora Latorre”.

Leé más:

La reacción de Lola Latorre cuando le preguntaron qué opina de Fede Bal como padrastro tras el beso con Yanina

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.