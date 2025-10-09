Yanina Latorre tuvo un miércoles interminable entre su programa de radio, SQP, LAM y Otro Día Perdido, donde le confesó a Mario Pergolini hasta qué punto llegó en su nivel de obsesión controladora con su familia.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo, Rada y Laila Roth interrogaban a Yanina sobre la posibilidad de que le sea infiel a su marido y ella, hábil declarante, llevó la charla al ámbito de las compras, confesando que la pueden los objetos de lujo como zapatos, relojes y carteras.

Yanina Latorre y su familia (Fotos: capturas Instagram)

“Tengo muchísimos, pero con el paso de los años, compro menos. Igual lo puteo a Diego cuando se compra pastillas en el kiosco. Le digo ‘¿para qué gastas en el kiosco?’. Me parece que es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas”, asentó Latorre, ante la incredulidad de Pergolini.

Leé más:

Yanina Latorre disparó sin filtro contra Morena Rial tras ser detenida: “Ella no me causa empatía porque...”

YANINA LATORRE REVELÓ HASTA QUÉ PUNTO LLEGÓ EN SU OBSESIÓN DE CONTROLAR A SU FAMILIA

“Es un problema que tengo. Y por ahí voy al banco y discuto por diez centavos. Muy de contadora”, señaló en referencia a su verdadera profesión. “Manejo toda la economía y voy hasta el último lugar del debe y el haber. Yo hago contabilidad a mano de mi familia. Controlo todo. Tremendo”, aseguró.

“¿Por qué te interesa tanto?”, le preguntó Mario, asombrado. “No sé, porque soy muy controladora”, le contestó ella, y contó que es capaz de decirle “Che, discúlpame, ¿qué es esto?” a sus hijos con sumo placer.

Yanina Latorre y su familia (Fotos: capturas Instagram)

“A mi hijo le reviso los cajones. Cuando era chico le buscaba forros”, confesó en medio de una carcajda, mientras Laila rezaba “ojalá que tenga”. “Ahora es grande y ya no lo hago, Dieguito. Soy controladora”, recalcó, y se esperanzó conque su hija Lola se mude a la casa del novio para que le vacíe el cuarto de una buena vez.

Leé más:

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina mostró el festejo familiar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.