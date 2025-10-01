Lola Latorre cumplió uno de los objetivos más importantes de su vida: se recibió de abogada a los 24 años y lo celebró con una mezcla de lágrimas, abrazos y un festejo descontrolado junto a sus amigos y su familia.

La noticia la dio a conocer Yanina Latorre, que pasó toda la mañana afuera de la Universidad Di Tella esperando que su hija rindiera el último examen. Apenas Lola salió con los ojos llenos de lágrimas y los papeles en la mano, Yanina la abrazó fuerte y compartió el momento en sus redes sociales.

Fotos: Instagram @lolitalatorre

Fotos: Instagram @lolitalatorre

“¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia y se sacó un ocho. Hace una hora que estoy pariendo acá, muda. ¡Lola es abogada!”, gritó la panelista, desbordada de orgullo.

Después del examen, Lola fue recibida por un grupo de amigos que no le perdonaron ni una: la llenaron de espuma en aerosol, harina, yerba, pintura, papeles picados, vinagre, detergente y hasta su hermano Diego le tiró aceite. Entre los presentes estuvieron Julieta Poggio y Lizardo Ponce, que no se perdieron la celebración.

Fotos: Instagram @lolitalatorre

Leé más:

Lola Latorre, angustiada por los rumores de infidelidad de Diego, llamó a Ángel de Brito para saber la verdad

LOLA LATORRE SE RECIBIÓ DE ABOGADA: LA ALEGRÍA DE SU MAMÁ YANINA

En medio del caos, Lola posó para las fotos con bengalas de humo rosa y un cartel que le prepararon sus amigos, con frases como “Abogada Latorre”, “Abogada y nepobaby” y “Con título y con seguidores”.

“La felicidad es total, la sensación es hermosa, te amo”, escribió Yanina en una de sus historias, mientras se escuchaban los gritos de “¡Vamos Lo!” y “¡Abogada!” de fondo.

Fotos: Instagram @yanilatorre

Para cerrar la mañana, la familia se fue a desayunar a un café de especialidad, con la abuela Nora, Diego y los dos hijos juntos, celebrando el logro de Lola.

Leé más:

Los hijos de Yanina y Diego Latorre lanzaron su propia marca de ropa: fiesta, moda y famosos

EL FUTURO DE LOLA LATORRE, LEJOS DE LOS TRIBUNALES

Aunque Lola Latorre logró el título de abogada, ya dejó en claro que no tiene interés en ejercer la profesión. Su pasión está en el mundo artístico y del streaming, donde planea seguir creciendo, al igual que su hermano, que también estudia abogacía.

El título llegó después de seis años de carrera, polémicas, risas, lágrimas y mucho esfuerzo. Y, como no podía ser de otra manera, el festejo fue a lo grande.

Leé más: Yanina Latorre recibió una visita especial en pleno aire de “SQP”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.