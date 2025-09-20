El viernes a la noche, los hijos de Yanina y Diego Latorre dieron el puntapié inicial a su nuevo proyecto. Para el debut, Lola y Dieguito fueron los anfitriones de una cena íntima rodeados de amigas y caras conocidas del mundo del espectáculo.

El evento tuvo lugar en un restaurante en el barrio de Núñez. Entre las invitadas destacadas estuvieron Delfina García Moritán, Mica Tinelli y las hermanas Clara y Josefina Sarkany. Todas ellas se sumaron a la celebración y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

Después de la cena, el grupo decidió seguir la fiesta en una disco porteña, allí se sumaron la panelista y el exfutbolista, así como también Lizardo Ponce acompañado de su novio, todos al estilo e impronta de Nepo Baby.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL LANZAMIENTO DE LOLA Y DIEGUITO LATORRE

Yanina y Diego Latorre en el lanzamiento de la marca de sus hijos (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el lanzamiento de su marca (Foto: Movilpress).

Dieguito Latorre en el lanzamiento de su marca (Foto: Movilpress).

Mica Tinelli en el lanzamiento de la marca de Yanina y Dieguito Latorre (Foto: Movilpress).

Delfina García Moritán en el lanzamiento de la marca de Yanina y Dieguito Latorre (Foto: Movilpress).

Lizando Ponce y su novio en el lanzamiento de la marca de Lola y Diego Latorre (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress