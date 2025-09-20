Nicole Denise Cucco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, se reencontró con su público en Laguna Blanca, Formosa, y se mostró más cercana que nunca a sus seguidores. El pasado fin de semana, la reconocida artista brilló en el norte argentino en la Fiesta Nacional del Pomelo y regaló un momento único a sus fans.

A los besos y abrazos con quienes la esperaron en la puerta del Howard Johnson, Nicki se sacó fotos y hasta accedió a firmar prendas de vestir de sus fanáticos. La compositora no solo hizo vibrar el escenario de la fiesta con más de 180 mil espectadores sino que también le cumplió el sueño a los que la buscaron en el hotel.

En la previa de su debut como coach en La Voz Argentina y luego de su paso por España, donde fue vista con el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, la cantante de 25 años desplegó una vez más todo su carisma y talento y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos del norte.

LAS FOTOS DE NICKI NICOLE EN FORMOSA

Nicki Nicole en Formosa (Foto: Ciudad Magazine).

Nicki Nicole en Formosa (Foto: Ciudad Magazine).

Nicki Nicole en Formosa (Foto: Ciudad Magazine).

Nicki Nicole en Formosa (Foto: Ciudad Magazine).

Fotos: Ciudad Magazine