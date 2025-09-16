La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole dio un nuevo paso y ya no parece tener vuelta atrás. El futbolista español, de apenas 18 años, compartió en redes sociales una serie de fotos íntimas en las que aparece junto a la cantante argentina, de 25, mostrando cómo la artista se integró plenamente en su vida cotidiana.

Para musicalizar el posteo, Yamal eligió nada menos que “Sólo Dios puede juzgarme”, el clásico de Tupac Shakur.

En el paquete de publicaciones hubo fotos sugestivas: una con Nicki Nicole abrazando a Lamine Yamal, quien posa con el torso desnudo, y otra en la que la rosarina comparte un momento cómplice jugando y comiendo sushi con Keyne, el hermano menor del futbolista, que celebró su cumpleaños número tres. También circuló un video en el que las celebridades se muestran sonrientes y muy unidos.

Nicki Nicole apareció en la publicación más personal de Lamine Yamal. Crédito: Instagram

NICKI NICOLE Y LAMINE UNA PAREJA SOÑADA

Gran parte del material estuvo ligado al festejo de Keyne. Allí se vio al hijo de Raphinha, Gael, compartiendo juegos con el homenajeado, como suele ocurrir en los pasillos del Estadi Olímpic. La celebración también contó con la presencia de CAT, la mascota oficial del Barcelona, que rara vez aparece fuera de los partidos en el Camp Nou y se transformó en la gran sorpresa del evento infantil.

A pesar de estar en plena rehabilitación por unas molestias en el pubis que lo dejaron afuera del choque frente al Valencia, Lamine Yamal no se perdió la celebración familiar. Incluso subió una foto del instante en el que su hermano apagaba las velitas, rodeado por su madre Sheila y su padrastro.