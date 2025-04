Hace aproximadamente una semana, a Lola Latorre le retuvieron el auto en un control en el barrio de Palermo luego de dar positivo en el test de alcoholemia. En diálogo con Ciudad, la hija de Yanina y Diego dejó en claro que se trató de un hecho aislado y que se hizo cargo sola de la situación.

“Hice lo que cualquiera en mi caso hubiera hecho, tampoco es ningún mérito. Soy grande, tengo 24 años, por más de que parezca más chiquita tal vez, me tomé una copa, fuimos a comer y después salimos un rato. Me volví más temprano porque al día siguiente iba a buscar a mi novio a Ezeiza“, remarcó la modelo.

La influencer confesó que el resultado del test fue sorpresivo para ella en el momento y, según informaron fuentes policiales a La Nación, colaboró con todo el procedimiento, luego se retiró del lugar en un auto que pidió por una aplicación.

Lola Latorre en el lanzamiento de la cápsula de Cris Morena por Margarita (Foto: Movilpress).

En el ida y vuelta con este portal, Lola expresó: “Jamás pensé que me iba a dar positivo un test de alcoholemia porque no soy una persona que suele tomar mucho, no me gusta mucho el alcohol, creo que tomo más forzada por la situación de salir”.

“No estaba borracha y jamás me imaginé, sé que uno borracho no se debe subir al auto, eso puede causar muchas cosas que no están buenas. Yo soy una persona responsable, vivo lejos, ando de acá para allá todo el tiempo”, dijo contundente la streamer al respecto.

Al final, Lola Latorre reflexionó sobre el suceso: “No debería haberlo hecho, pero bueno, como dije recién, de los errores se aprende, así que en el momento me hice cargo, me bajé del auto, lo entregué. Y cuando lo tuve que ir a buscar, lo busqué”.

LOLA LATORRE CONTÓ CÓMO FUE LA CHARLA CON YANINA

En el marco del lanzamiento de la cápsula de Margarita, la ficción de Cris Morena, organizado por Somos Jecan, Ciudad entrevistó a Lola Latorre, quien contó cómo fue la charla con Yanina por lo sucedido con el test de alcoholemia.

“¿En tu casa qué te dijeron?" , se le consultó a la influencer, quien contestó: “En realidad yo no lo conté en mi casa, porque soy grande y me hago responsable de mis cosas. Mamá después se enteró y le dije ‘sí ma, la verdad perdóname, te lo debería haber contado’, pero bueno, ya lo había resuelto”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.