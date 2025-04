En las últimas horas se viralizó un video que muestra a Lola Latorre detenida en un control vehicular tras que se detectara que conducía alcoholizada, y su mamá Yanina Latorre hizo su descargo respecto a esta situación en sus programas.

En el día en que se conocieron los chats y audios que complican sobremanera a Morena Rial, la conductora de SQP hizo referencia a un posteo que hizo el abogado de la joven, Alejandro Cipolla, sobre el incidente que protagonizó Lola el fin de semana a la salida de un boliche.

“No estuvo bueno lo que hizo, pero tampoco vamos a iniciar una inquisición. Un error lo puede cometer cualquiera, espero que no lo repita. Eso sí, me pasaba a mí, Yanina, seguro que me estaría criticando por todas las redes posibles”, escribió Cipolla en un story de Instagram, y así hizo explotar a Yanina.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA DETENCIÓN DE SU HIJA LOLA EN UN CONTROL VEHICULAR

“De paso voy a aclarar (lo que pasó) porque hace dos días me están diciendo ‘tu hija, tu hija’ y yo ni lo sabía. Lola tiene 24 años. Cualquier cosa que pase con Lola es con ella, no conmigo porque es un ser adulto que se maneja. Yo no lo sabía, porque no me lo contó”, explicó la conductora.

“Me desayuné hoy con videítos en las redes: ‘Tu hija es asesina’, ‘Es borracha’”, reveló. “El viernes fue una fiesta. No comió y pesa dos kilos mojadas Se tomó un fernet y ella se imaginó ‘me lo tomé a las 12 de la noche. Salgo a las 6 de la mañana del boliche. Ya fue’. En el momento que estaba llegando a su auto había un control policial”, contó Latorre.

Yanina y Lola y un momento desopilante.

“Le piden de hacerse el control. Se lo hace, le da 0.5 que creo que es el mínimo, no se sube al auto, entrega el auto y se fue”, relató. “No es sanción porque es 0.5. Se equivocó. Se mandó un moco. Obviamente la reté cuando me enteré porque no me lo había contado. Fue, retiró el auto, pagó 50 lucas de multa”, reveló la conductora de SQP.

“Hace un día que me están diciendo ‘asesina’. No es asesina, no estaba borracha. (…) No hay que manejar y yo soy la primera en decirlo. (…) Cipolla , amor de mi vida, no puede ser tan descarado de comparar un error de una pendeja boluda (…) con una mina que sale a afanar con un hijo en brazos, te lo digo en serio. Déjenme de romper las pelotas con Lola. ¿Ok?”, cerró Yanina.

