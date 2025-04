Yanina Latorre estaría a punto de convertirse en una mujer récord por las horas que pasa al aire en todos los programas que encabeza o donde se desempeña como panelista y eso parece que comienza a pasarle factura, como dejó ver el blooper que le ocurrió este lunes.

Todo comenzó cuando Yanina dejó el set de SQP en uno de los estudios de América, se cambió a las apuradas y corrió dos cuadras para sentarse en su silla de LAM, donde se plegó a los temas del día en el ciclo de Ángel de Brito.

Con sus compañeras, Yanina discutió sobre las advertencias de Wanda Nara a Yanina Latorre, tema al que siguió el de la conflictiva separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, que derivó, como suele ocurrir, en tomas que conectan de alguna manera con este divorcio.

Yanina Latorre.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE UN MEDIÁTICO AL QUE TUVO QUE PEDIRLE DISCULPAS

En ese momento, desde la producción pusieron un “tape” de Ricky Diotto cantante en Noche al Dente para mostrar el talento vocal del ex de María Fernanda, y Yanina no pudo contener su comentario. “¡Canta bárbaro, bol…! ¡Que me cante y me garc…!”, dijo, creyendo que tenía el micrófono apagado.

“Terminaste siendo Rickita. Estamos al aire, mamu”, le reprochó al aire Marcela Feudale a quien le negaba que sea partidaria del odontólogo en la pelea con Callejón. “¡Yanina acabás de cometer tu blooper!”, le llamó la atención De Brito.

“¡Y Ricky Diotto está mirando! ¡Perd…! ¡Me quiero ir!”, reconoció la panelista, notablemente sorprendida por lo que le pasó. “No es con Ricky. A mí me calientan los tipos que cantan bien”, trató de justificarse, pero sus compañeros le retrucaron: “¿Te calienta Alcides?”.

Yanina Latorre

