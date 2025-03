Luego del tremendo cruce que tuvo con Yanina Latorre, Morena Rial redobló la apuesta y apuntó sin filtro contra Lola (la hija de la panelista de LAM) en las redes sociales.

“¿Alguien me explica esto? ¿Cómo que estuvo detenida si orina agua bendita como la madre?“, escribió la hija de Jorge Rial en una posteo que compartió en Instagram Stories.

En la imagen se ve una nota con fecha del 1 de Noviembre de 2020 con el título ‘Lola Latorre demorada por asistir a una fiesta clandestina’. Y agrega en la bajada ‘Según un medio local, la influencer habría sido aprendida junto a otras 140 personas. La familia Latorre salió a desmentir la noticia’. De esta manera, la joven dejó en claro que si vinculo con Yanina no tiene vuelta atrás.

¡Tremendo!

MORENA RIAL ENFURECIÓ TRAS DIFUNDIRSE QUE ESTARÍA NUEVAMENTE EN PAREJA: SU FUERTE DESCARGO

Luego de que en LAM difundieran fotos de Morena Rial con un joven y aseguraran que sería su nuevo novio, la joven recurrió a las redes e hizo un extenso descargo despejando todas las dudas sobre su presente sentimental.

“No tengo novio. Estoy soltera. Mis amigos no son mis novios. Cada vez que subo algo con alguien, ya me casan”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Los periodistas y productores, en su desesperación por un punto de rating, le dan voz y vida a quienes no les importa el resto. Acusan e injurian sin pruebas de nada, le dan cámara a gente impresentable”, agregó, después de que en el programa que conduce Ángel de Brito por América tuvieran la palabra de la ex de Erik, la supuesta nueva pareja de Morena.

“Dejan que hablen sin saber y meten a personas que no quieren estar expuestos, ni tienen por qué estarlo”, sumó. Y cerró, tajante: “Respeten a quienes no eligieron ser mediáticos. No hablen de mi vida personal, ni de relaciones falsas sin saberlo. Que lo demuestre. More”.