Después del regreso de Ximena Capristo de sus vacaciones, el ciclo “SQP” sumó este martes una figura inesperada en su panel. La conductora Yanina Latorre presentó a Pía Shaw como refuerzo del programa de América TV, periodista con la que comparte además un proyecto radial y una amistad fuera de los medios.

Con humor, Shaw se ubicó en un sillón aparte y aseguró que iba a instalar su propio “living” dentro del ciclo. Pero el momento más llamativo se dio cuando Lola Latorre, la hija de Yanina, apareció detrás de cámaras y fue invitada a sumarse a la charla.

LA DIVERTIDA PARTICIPACIÓN DE LOLA LATORRE EN “SQP”

“Llegó Lolita de vacaciones y la vi poco”, contó Yanina al justificar su ingreso al estudio. Acto seguido, la conductora reveló su intención: “Yo quería que venga de panelista, pero no quiere. No se anima a opinar, es medio Lizardo”.

Lejos de desmentirla, Lola Latorre confirmó la teoría con un comentario filoso: “Soy más del team Lizardo. Acá en tu living si me siento un rato, pero no sé si a criticar… Este programa es bastante polémico”.

Entre risas, Yanina logró que su hija se quedara unos minutos en cámara, aunque dejó en claro que por ahora no quiere ser parte estable del panel. Prefiere seguir viendo el programa de su mamá desde la comodidad del “otro lado”, como una espectadora más.