Yanina Latorre fue la primera invitada de Trato Hecho famosos y no se perdió la oportunidad de preguntarle a Santiago Maratea si tuvo sexo con la China Suárez.

Si bien la conductora ya había contado el chisme en mayo, esta vez la pregunta a Santi fue mirándolo a los ojos.

La respuesta del conductor e influencer no fue contundente, fue ambigua.

Foto: captura de pantalla de América, Trato Hecho.

¿SANTI MARATEA TUVO SEXO CON LA CHINA SUÁREZ?

Santi Maratea: -¿Te llega data mía?

Yanina Latorre: -Me ha llegado. Ahora hace mucho que no.

Santi: -Estoy tranquilo.

Yanina: -Lo último que supe fue que le dabas a Guillermina Valdés. Ah, esta nunca me la contestaste. ¿Le diste a la China Suárez?

Santi: -No. Y te quería hablar de eso.

Yanina: -Ella me lo reprochó. Vos me cagaste ahí. Yo te pregunté si tenía la conch de oro y vos se lo contaste. Me llamó y me re puteo. Igual no me contestaste, eso habla bien de vos.

Santi: -Yo no vendo mis fuentes.

Foto: captura de pantalla de América, Trato Hecho.

Yanina: -Sos muy pollerudo porque fuiste y le contaste: “Yanina me preguntó si garchamos”. Guillermina no me puteó y ella sí.

Santi: -¿No se te ocurre a vos qué puede tener la China más allá de eso?

Yanina: -No se me ocurre porque para mí en la cama todas hacemos lo mismo. ¿Hay diferencias? Vos me dijiste que no habías estado. Igual, no te creí. Pero fuiste a contarle a ella. Un vínculo había. Tenías el WhatsApp.

Santi: -Sí, vos también. Y no por eso le anduviste chupando lo que sea...

Yanina: -No, no le chupé nada. Me odia.

