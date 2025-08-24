Este domingo es el día señalado para que Rufina Cabré y Manolia y Amancio Vicuña viajen a Turquía a ver a su mamá, la China Suárez, que se encuentra desde hace varias semanas en ese país acompañando a Mauro Icardi en su regreso a las canchas con el Galatasaray.

Tras el escándalo que desató la actriz hace un mes cuando publicó un descargo en redes repleto de acusaciones contra Benjamín Vicuña titulado “el padre del año”, ahora los hijos de ambos actores viajarán finalmente con la mamá de la China, Marcela Riveiro y la niñera de los chicos.

Los pequeños continuarán con sus clases, principal preocupación de Benjamín, con un sistema online, en tanto que Rufina ya está anotada en un colegio de Turquía. El ausente fue Nicolás Cabré, que supuestamente iba a viajar con su hija para acompañarla en esta transición.

Tanto Magnolia como Amancio regresarán al cabo de un mes, aproximadamente, para retomar sus clases presenciales al cuidado de su papá, Benjamín Vicuña.

LAS FOTOS DE LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ EN SU VIAJE A TURQUÍA A VER A SU MAMÁ EN COMPAÑÍA DE SU ABUELA Y SU NIÑERA

Foto: Movilpress

