Ana Garibaldi, la actriz que forma parte del grupo de actrices protagónicas de la serie de Sebastián Ortega de Netflix, contó el gesto que tuvo la China Suárez durante las grabaciones de la segunda temporada de la ficción.

“¿Compartiste grabaciones con la China?”, le preguntaron en Desayuno Americano a la artista, quien contestó: “Espectacular, la pasé bárbaro, es una chica común, es una tipa re copada, yo me llevé bien como todos”.

Ana Garibaldi en Desayuno Americano (Foto: captura de América).

“Tal vez de golpe estábamos en la calle filmando y la China había invitado a todo el equipo artístico y técnico hamburguesas, alguien dijo ‘llegaron hamburguesas’ y ella decía ‘las mandé yo’ y todos le decíamos ‘China estas loca’”, reveló sobre Eugenia.

La China Suárez es Nicole en En el Barro. (Foto: @sangrejaponesa y @barroserie)

ANA GARIBALDI RECORDÓ A LA LOCOMOTORA OLIVERAS DURANTE LAS GRABACIONES DE EN EL BARRO

En el ida y vuelta con la mesa del programa de América, Ana Garibaldi recordó a la Locomotora Oliveras, quien falleció el pasado 28 de julio tras luchar por su vida después de sufrir un ACV, durante las grabaciones de En el Barro.

“Me cuesta mucho hablar en pasado de ella, es como que no caigo todavía, yo me llevé muy bien, todos, era muy alegre, muy educada, muy coqueta, híper coqueta”, dijo sentida la actriz sobre la boxeadora.

La Locomotora Olivera como Rocky en "En el barro". Foto: Netflix

Entonces, contó una anéctoda: “Yo la jodía mucho porque en las escenas de ducha le decía ‘vos sos consciente que tenés que mostrar algo, ir desnuda’ y la cara de ella me decía ‘yo ni por un palo lo hago nena’ y yo me reía”.

