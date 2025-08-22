“En el Barro” es furor mundial en Netflix y muchas actrices quedaron fuera de la grabación. Una de las que lo intentó fue Sofía Jujuy Jiménez, que ahora publicó en redes sociales su casting.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión ‘En el Barro’, me da mucha ternura ver a esa sofi intentándolo”, empezó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír). La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

Al mismo tiempo, mostró su costado más auténtico: “Hoy lo veo y me río, y pienso, ¿qué caradura, no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no”.

Añadió: “Y sin embargo lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora, que por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS. Esto fue hace un año, estaba con la Pilus en mis vacaciones en México, post temporada de teatro con Permitidos, una obra que amé hacer y se ve que quedé embalada con el rol de actriz”.

SOFÍA JUJUY MOSTRÓ SU CASTING PARA “EN EL BARRO”

En su posteo, Jiménez expuso: “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas”.

Luego profundizó: “Por lo general se ve siempre lo lindo y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar, y lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo”.

Sofía finalizó: “Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo”.