En medio de la tensa relación que mantiene con Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña eligió refugiarse en lo más importante: el tiempo con sus hijos. El actor chileno aprovechó los últimos días junto a Magnolia y Amancio, quienes pronto volverán a Estambul, ciudad en la que vive su madre desde hace algunos meses, junto a su pareja, Mauro Icardi.

A través de Instagram, Vicuña compartió una serie de fotos entrañables desde Montevideo. Allí se lo ve relajado junto a los más chicos, disfrutando de paseos frente al mar y largas jornadas de juegos en la arena.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el hallazgo de un “tesoro” marino: huevos de caracol encontrados por Magnolia, que posó sonriente con ellos en sus manos. Este tipo de estructuras, comunes en las playas uruguayas tras las mareas altas, despertaron la curiosidad de los pequeños, que vivieron la experiencia como una aventura.

Las fotos de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio en Uruguay

Foto: Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

CÓMO SERÁ EL RÉGIMEN DE VISITAS DE BENJAMÍN VICUÑA CON SUS HIJOS TRAS EL ESCÁNDALO CON CHINA SUÁREZ

El escándalo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sigue sumando capítulos. Esta vez, fue Gustavo Méndez en Implacables quien reveló cómo quedará organizado el régimen de visitas del actor durante los próximos meses, en medio de un clima cargado de tensión familiar.

“Durante dos meses, hasta el 16 de octubre, él va a estar grabando y no puede retirarse en los días de semana. Entonces, pidió permiso para que los chicos falten al colegio y puedan ir algunos días a Uruguay”, contó el periodista al aire.

La situación habría encendido la polémica cuando la China se negó a otorgar ese permiso, argumentando que no quería que los niños falten al colegio. Esta negativa habría generado una nueva fricción entre ambos, en un contexto ya marcado por diferencias en la crianza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elnueve)

Además, Méndez explicó que, en los fines de semana que Vicuña regrese al país, el actor deberá organizarse para compartir tiempo con todos sus hijos: los dos que tiene con la China, los tres varones junto a Carolina “Pampita” Ardohain, y también con su pareja, Anita Espasandín: “Imagínense cómo implosionó esto”, cerró, el panelista.