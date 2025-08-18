El escándalo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sigue sumando capítulos. Esta vez, fue Gustavo Méndez en Implacables quien reveló cómo quedará organizado el régimen de visitas del actor durante los próximos meses, en medio de un clima cargado de tensión familiar.

“Durante dos meses, hasta el 16 de octubre, él va a estar grabando y no puede retirarse en los días de semana. Entonces, pidió permiso para que los chicos falten al colegio y puedan ir algunos días a Uruguay”, contó el periodista al aire.

La situación habría encendido la polémica cuando la China se negó a otorgar ese permiso, argumentando que no quería que los niños falten al colegio. Esta negativa habría generado una nueva fricción entre ambos, en un contexto ya marcado por diferencias en la crianza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elnueve)

Además, Méndez explicó que, en los fines de semana que Vicuña regrese al país, el actor deberá organizarse para compartir tiempo con todos sus hijos: los dos que tiene con la China, los tres varones junto a Carolina “Pampita” Ardohain, y también con su pareja, Anita Espasandín: “Imagínense cómo implosionó esto”, cerró, el panelista.

BENJAMÍN VICUÑA ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU VÍNCULO CON ANITA ESPASANDÍN TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

Luego del fuerte escándalo mediático que mantuvo con la madre de sus hijos, Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de su vínculo con su pareja, Anita Espasandín.

El actor chileno brindó declaraciones exclusivas a Puro Show y no esquivó las preguntas sobre su vida personal. Consultado sobre su reencuentro con los hijos que tiene junto a la China, Vicuña expresó: “Ustedes lo vieron también, hermoso, ¿qué te puedo decir? Muy lindo, está todo bien”.

Pero el momento más comentado llegó cuando le preguntaron por su actual novia: “Estamos muy bien y, por supuesto, que es un apoyo para mí”, aseguró con una sonrisa en su rostro.

Foto: Captura (América)

Sin querer entrar en polémicas, Vicuña dejó en claro que las cuestiones más delicadas las maneja lejos de las cámaras: “Fueron momentos especiales (en referencia al fuerte posteo de Eugenia), que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir, pero no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos. Y el resto… nada, son cosas de la vida”, cerró.