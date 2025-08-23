China Suárez compartió con sus seguidores de Instagram una muestra de su noche de relax en Turquía, lejos del bullicio mediático que la tiene siempre en la mira, recientemente, por los dichos de Wanda Nara sobre su supuesto embarazado.

La actriz y novia de Mauro Icardi negó estar esperando un bebè con el futbolista.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

ASÍ SE RELAJA LA CHINA SUÁREZ EN TURQUÍA ANTES DE DORMIR

Antes de irse a la cama, la actriz se dedicó un momento de cuidado personal que incluyó tres pasos clave para un descanso perfecto.

Primero, se preparó para un baño de inmersión relajante, con agua espumosa que invitaba a desconectar.

Luego, se aplicó una mascarilla facial, un gesto esencial en su rutina de belleza para hidratar y revitalizar la piel después de un largo día.

Para rematar la velada, la China se rindió a la tentación de un clásico argentino: un alfajor de chocolate blanco.

Sin duda, un dulce final para una noche de mimos y tranquilidad antes de un buen descanso con el futbolista del Galatasaray.

Foto: Instagram.

