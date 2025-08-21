A pocos minutos de que Wanda Nara despertara todo tipo de repercusiones al confirmar que Eugenia “la China” Suárez está esperando a su primer bebé con Mauro Icardi, la actriz y cantante sorprendió con su sugestivo posteo en las redes.

Sin pasar por alto el alto impacto que tuvieron las palabras de Wanda, Eugenia subió a Instagram Stories un carrete de fotos desde Kemerburgaz (Estambul), donde se la ve posando con un halo de luz sobre su cabeza, abrazada a Icardi y disfrutando del atardecer. Una postal que sus seguidores interpretaron como un claro mensaje en medio de la tormenta mediática.

Con un simple “@mauroicardi” etiquetado en la publicación, la China encendió la polémica: ¿fue una señal de complicidad con su pareja, con quien está instalada en Turquía, o una manera de marcar presencia tras el anuncio de Wanda?

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL ESCANDALOSO MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI LLAMÓ A WANDA NARA: “LA CONVERSACIÓN QUEDÓ GRABADA”

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Foto: Captura (eltrece)

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Wanda Nara: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.