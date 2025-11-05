Lola Latorre vivió un día inolvidable: recibió su diploma de abogada con tan solo 24 años y su mamá, Yanina, no pudo contener la emoción. La panelista compartió el momento en sus historias de Instagram y dejó ver el orgullo que siente por el logro de su hija.

En el video, Yanina mostró el diploma de Lola y escribió un mensaje lleno de amor y alegría. “Te amo. Orgullosa de vos”, expresó la conductora junto al video en el que se puede ver a la profesional recibiendo su título.

Yanina Latorre con su mamá y su hija Lola, recién graduada (Foto: Instagram/@yanilatorre).

“La abogada de la familia”, expresó la panelista en otra de sus historias en la que está junto a la recién recibida con su diploma y su mamá, posando para la selfie familiar. Lola, que supo combinar sus estudios universitarios con su carrera en los medios y la moda, finalmente alcanzó uno de sus grandes objetivos.

ASÍ FUE EL BESO DE YANINA LATORRE CON FEDE BAL EN TELEVISIÓN

Yanina Latorre recibió en su programa a Fede Bal y, fiel a su estilo, no le dio respiro: lo llenó de preguntas filosas sobre su vida amorosa y sus escándalos más resonantes. El hijo de Carmen Barbieri admitió que al principio le tenía miedo a Yanina por su “lengua picante”, pero igual se animó a sentarse frente a ella.

La charla subió de temperatura cuando la conductora recordó el famoso “lavarropas-gate”, aquel episodio en el que Sofía Aldrey descubrió las infidelidades de Bal gracias a una app que le avisó que el lavarropas funcionaba a las tres de la mañana.

Yanina Latorre y Fede Bal en SQP (Foto: captura de América).

El clima se puso cada vez más distendido y, entre risas y complicidad, el estudio empezó a pedir un cierre a la altura del show. La dupla no defraudó: Yanina Latorre y Fede Bal se despidieron con un chape ardiente en vivo, dejando a todos los presentes y a la audiencia en shock.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.