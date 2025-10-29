Yuyito González asistió a un evento el último martes por la noche y protagonizó un tenso momento con la prensa de Sálvese Quién Pueda, el programa de Yanina Latorre, al negarse a hablar con la conductora en vivo.

La presentadora de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) fue consultada por el cronista de América si podía ponerse los auriculares para hablar con Yanina, pero sin dudarlo expresó que no lo haría con una frase picante: “Otro día me saluda”.

Yuyito González se negó a hablar con Yanina Latorre (Foto: capturas de eltrece y América).

“Saludala nada más, ¿te puedo poner la cucaracha?”, insistió el periodista mientras daba una entrevista a Puro Show y Amalia lo frenó: “No, pará un poco, por favor, dejame hacer la nota”.

“Preguntale si me tiene miedo, decile que quiero un pony”, indicaba desde el estudio Latorre al cronista.

FIRME POSTURA DE PAMPITO TRAS VER EL TENSO MOMENTO ENTRE YUYITO GONZÁLEZ Y SPQ

Tras ver el tenso ida y vuelta entre Yuyito González y el programa de Yanina Latorre en un evento, Pampito fue firme con su postura en Puro Show: “Tengo que ser honesto, no me gustó lo que le hicieron a Yuyito, mirá que si tengo que elegir entre Yuyito y Yanina elijo a Yanina porque me cae mucho mejor”.

“Yuyito no es de las más simpáticas, pero le dijo varias veces que no quería hacer la nota, yo fui notero mucho tiempo y hay un momento en el que tenes que decir bueno, hasta acá”, remarcó el conductor de eltrece.

