Yuyito González sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar abiertamente de su relación con Javier Milei y, por primera vez, reveló el verdadero motivo de la ruptura.

“No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó diciendo la conductora de Empezar el Día, el programa que conduce por Ciudad Magazine, en el ciclo que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Allí, consultada por Mirtha sobre si Milei también lo estuvo, Yuyito no dudó con su respuesta: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”.

Con el correr del tiempo, la presentadora reveló que retomaron el contacto, aunque no como pareja: “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”.

“Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”, añadió.

Sobre la ruptura, la invitada fue categórica: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”.

“Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, cerró Yuyiyo, sincera.

WANDA NARA SOLICITÓ A JAVIER MILEI QUE LOS PERRITOS PUEDAN ENTRAR A LOS SUPERMERCADOS

Luego de estar en boca de todos los medios por sus conflictos judiciales con Mauro Icardi, su reciente separación de Elián “L-Gante” Valenzuela y los candidatos que se le adjudican, Wanda Nara recurrió a las redes y sorprendió con un pedido especial para Javier Milei.

“Este es un pedido para nuestro presidente, no sé si lo va a ver o alguien se lo pueda hacer llegar. Queremos ver de implementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados”, comenzó diciendo Wanda (en abril de 2025), en un video que publicó en Instagram Stories donde se la ve junto a su hija mayor.

“Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras. Fran no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Y cerró, firme con su postura: “Y bueno, nada, los dueños de los perros tendrían que ser responsables, venir con toallitas, esa sería la idea de mi plan. Que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hacia algo y las bolsitas. Pero bueno, nos quedamos acá con Cookie, afuera del supermercado. Nos dejaron afuera, y por suerte vinimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras”.