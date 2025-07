A casi dos meses y medio de separarse de Javier Milei y ante el rumor de que el presidente de la nación se habría reconciliado con Fátima Florez, Yuyito González se cansó de estar envuelta en el tema y aclaró varios tantos.

Uno de ellos fue que la humorista e imitadora la acusó de haber seducido a Milei cuando era su pareja, en la entrevista que le hizo en noviembre de 2023.

Harta de los dimes y diretes, la conductora de Empezar el Día negó haber sido la responsable de la ruptura de Fátima y Milei.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

YUYITO GONZÁLEZ MIRÓ A CÁMARA Y LE HABLÓ A FÁTIMA FLOREZ

“Fátima, que se lo digo con todo afecto y con todo el respeto y le deseo lo mejor en la vida. Que pase algo en su vida para que ella pueda hacer un click y, por lo pronto, poder sacarme a mí de su cabeza. Que se vaya de su ser ‘Yuyito me hizo’, ‘Yuyito dijo esto’”.

“Todo arrancó con la entrevista que le hice a mi entrevistado (Javier Milei), pero quiero que terminemos con este tema. Porque recién en Mujeres Argentinas hacían el tema ‘el versus de Yuyito González con Fátima Florez’”.

“Está todo más que bien, hagan lo que quieran en los programas, pero yo no estoy en ningún versus, no compito con nadie”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

“Pero todo arrancó con la entrevista de noviembre del 2023, que fue una entrevista, con mi estilo, que soy seria y también tengo una parte lúdica”.

“Esta entrevista le quedó fijada a Fátima. Ella no se debe imaginar cuánto yo la entiendo, pero así como la entiendo tengo que ponerles un fin a los agravios, a las injurias. Mis abogados me sugerían poner un bozal legal, pero me parece una locura llegar a ese punto”.

“Si una relación es comprometida, seria, leal, con proyectos, una entrevista de televisión no te la tira abajo”.

“No es creíble que una entrevista de televisión puede tirar abajo una relación. De hecho, después de la entrevista, la relación de Fátima (y Milei) continuó tres, cuatro meses más. Estoy lejos yo de ser la causante de nada”.

“Hay una parte de la historia que Fátima no conoce. Ojalá pueda tener la posibilidad de hablar con quien corresponda de este tema y sanarse, porque no debe ser lindo para ella tener esta obsesión de ‘esta señora me hizo, ‘Yuyito me hizo’. No debe ser lindo vivir así y es injusto”.

“Si tuviera la versión real, creo que hasta disculpas me pide. Y la entiendo como nadie, pero no tengo nada que ver en nada. Nunca tuve nada que ver con la ruptura de esa relación”.

“Entiendo que hay un morbo que interesa, pero necesito terminar con esto, con el versus, con la competencia. Me parece tan absurdo estar en estas situaciones”.

“Hay ciertas vulgaridades que ella dice que ni a ella le suman. Una chicanita, ponele, pero cuando entrás a la grosería grotesca, no. Y por elevación se está hablando de otra persona que como ciudadana merece respeto”.

“Fátima, quiero decirte que estás equivocada. Llevamos desde noviembre con este asunto”.

