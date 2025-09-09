Fátima Florez volvió a estar en el centro de la escena y no esquivó ninguna pregunta en una entrevista con la prensa. Entre rumores de romance con un “gringo”, versiones sobre conflictos laborales y consultas sobre Javier Milei, la humorista fue tajante y dejó varias definiciones que dieron que hablar.

En medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con un extranjero, Fátima se sinceró: “Me tirotearon gringos y me tirotea gente de acá también, que ni se imaginan”, lanzó, entre risas.

Fátima Flórez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sin embargo, la artista no confirmó ningún romance y se mostró relajada ante las especulaciones: “Conociendo…" . Consultada sobre su relación con Javier Milei, Fátima fue contundente: “Mi chongo, mi novio era Javier”.

Por ahora, el “gringo” es solo parte del folklore mediático y su vínculo con el presidente, una historia que no está cerrada.

QUÉ DIJO FÁTIMA FLÓREZ DE LA INVITACIÓN DE YUYITO GONZÁLEZ A SU PROGRAMA

A Fátima Flórez le comentaron que Yuyito González aseguró que la recibiría en su programa, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), y su reacción dio que hablar.

La primera entrevista de Yuyito González a Javier Milei (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Es muy tonta Yuyito eh, la invitada que se elige... no tengo ningún problema con ella, ¿me va a meter la mano en la entrepierna?" , lanzó picantísima haciendo referencia a la primera entrevista que la conductora le hizo a Javier Milei, por la que luego Fátima la acusó de “toquetona”.

