En abril de 2024, la relación de pareja de Javier Milei y Fátima Florez llegó a su final. Sin embargo, el amor habría renacido, según contó Pía Shaw en A la Barbarossa.
“Fátima Florez se enojó y salió al aire”, dijo la panelista, sobre la reacción de la humorista con Infama por hablar de un presunto romance con Martín Demichelis.
Sin preámbulo alguno, la panelista lanzó una inesperada bomba: “Yo les digo una cosa: Fátima Florez está de novia con el presidente. Tengo una fuente y estoy segura”.
Impactada, Georgina Barbarossa respondió: “¿Cómo me decís eso con tanta liviandad?”.
Más sobre este tema
TODOS LOS DETALLES DE LA SUPUESTA RECONCILIACIÓN DE JAVIER MILEI Y FÁTIMA FLOREZ
“No sé si usar la palabra novia, pero Fátima fue una de las personas más importantes para el Presidente”, aseveró Pía.
“La relación con Yuyito González no dejó un gran recuerdo para Milei. La fecha clave con Fátima será el 5 y 6 de septiembre en Las Vegas. El Presidente es muy fanático de Fátima, la artista”, agregó, deslizando que el primer mandatario de Argentina viajará a Estados Unidos para ver el espectáculo de Florez.
Y concluyó: “Él vínculo nunca se rompió y hoy se ven más de lo que nosotros pensamos”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.