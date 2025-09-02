Desde Estados Unidos, Fátima Florez se hizo eco del banner publicitario que circuló en redes sociales, anunciando la presencia de Javier Milei en su presentación en Las Vegas.

Pía Shaw habló con la humorista, quien negó categóricamente estar promocionando su espectáculo con el Presidente de la Nación, su expareja.

QUÉ DIJO FÁTIMA FLOREZ DEL BANNER DE SU SHOW EN LAS VEGAS CON MILEI

“Acá contamos lo que sucedía entre Fátima Florez y el Presidente de la Nación. Aunque me salgan a negar. Ellos se siguen dando unos besitos. Milei dijo que eran amigos”, comenzó diciendo Pía en A la Barbarossa.

“Pero, qué pasó ayer. Apareció este banner de Fátima que decía ‘viene Milei’. Ella ya está en Las Vegas”, continuó la panelista.

Acto seguido, Pía puso en escena la palabra de la protagonista: “Me comuniqué con Fátima porque en las redes se alborotó todo. Ponían ‘no se vendió bien’, ‘hicieron esto como estrategia de marketing’”.

“Fátima me dijo: ‘Ya quiero desmentir rotundamente esto. Este banner nada tiene que ver con mi publicación interna, con mi espectáculo. Y me mandó su banner. El original’”, aseveró, indignada la artista.

Con el banner originar en pantalla, la panelista agregó. “Dice que va a estar el 5 y el 6 de septiembre. En Argentina estamos en un momento de elecciones, pero el viernes el Presidente llega a Estados Unidos. Va por reuniones con empresario”.

Y cerró el tema, Mariana Brey: “Después va a Las Vegas. Si le da el tiempo, el 5 iría a verla”.

