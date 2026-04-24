Vuelve a Buenos Aires para encabezar una de las fechas más esperadas del año. El próximo 18 de julio de 2026, el referente del house contemporáneo se presentará en Mandarine Tent, en un show que llega en el momento más trascendental de su carrera tras el lanzamiento de su álbum debut, “Lost, Found & Forgotten”

Con una identidad sonora única y en constante evolución, el Dj y productor neerlandés se posiciona hoy como uno de los artistas más influyentes de la escena global. Su sonido, marcado por grooves veloces, texturas cálidas y una sensibilidad precisa para la pista lo llevó a conquistar los escenarios más importantes del mundo, construyendo una conexión real con audiencias que buscan experiencias auténticas.

Tras el lanzamiento de su álbum debut, “Lost, Found & Forgotten”, el DJ llega a suelo argentino para hacer brivar a todos en Mandarine Tent.

La carrera de Chris Stussy despegó significativamente en 2023 con el lanzamiento del exitoso sencillo “All Night Long”, publicado bajo su propio sello discográfico. Este sencillo, junto con el EP “Midtown Playground”, lanzado por Fuse Records, incrementó notablemente las reproducciones en streaming del artista, que hoy superan los 2 millones de oyentes mensuales.

El lanzamiento de su álbum en abril de 2026 consolida ese recorrido: un crecimiento sostenido que lo llevó de ser una figura clave del circuito underground a convertirse en uno de los nombres más demandados del panorama actual. Hoy, es un headliner habitual en clubes y festivales de primer nivel, con sets que destacan por su dinámica, lectura de pista y una energía que evoluciona en tiempo real.

Argentina ha sido parte de ese camino. En sus visitas anteriores, Stussy logró una conexión directa con el público local, transformando cada presentación en una experiencia intensa y celebrada. Por eso, su regreso a Buenos Aires no es una fecha más: es un reencuentro esperado.