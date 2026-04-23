La fiebre por Los Ángeles Azules en Argentina sigue en ascenso y ya es un fenómeno imparable. La histórica banda mexicana logró un triple sold out en el Movistar Arena Buenos Aires, agotando en tiempo récord las entradas para sus presentaciones del 29, 30 y 31 de mayo.

El grupo, considerado uno de los máximos exponentes de la cumbia a nivel mundial, vuelve al país con un show cargado de clásicos que marcaron generaciones.

Canciones como Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, La Hice Llorar y 20 Rosas serán parte de un repertorio que combina nostalgia, romanticismo y una energía festiva que conquista a públicos de todas las edades.

Los Ángeles Azules llegan con un espectáculo que pone al frente sus hits y la energía festiva que los convirtió en protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica.

Los Ángeles Azules: fechas confirmadas en Argentina

La gira incluirá una serie de shows imperdibles: